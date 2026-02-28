Theo thông tin ban đầu, Công an xã Thanh Thủy tiếp nhận tin báo của người dân về việc phát hiện một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi tại khu vực vườn chuối cạnh đường bê tông dẫn vào Nghĩa trang Sự Đá, khu 3, xã Thanh Thủy.

Bé trai đang được nuôi dưỡng, chăm sóc tại Trung tâm y tế khu vực Thanh Thủy. Ảnh: X.Đ

Cụ thể, khoảng 17h30 ngày 27/2, bà Nguyễn Thị Đàn (59 tuổi, trú khu 3) trên đường đi làm đồng về nghe thấy tiếng trẻ khóc. Kiểm tra khu vực bụi chuối ven đường, bà phát hiện một chiếc giỏ màu trắng, bên trong có một bé trai sơ sinh cùng một bình sữa, quần áo và một số đồ dùng cho trẻ nhỏ. Xung quanh không có người trông coi hay giấy tờ tùy thân liên quan.

Ngay sau đó, bà Đàn đã đưa cháu bé đến trình báo cơ quan chức năng. Qua kiểm tra ban đầu, cháu bé được xác định là bé trai, khoảng 3–4 ngày tuổi, nặng 3,2kg, sức khỏe bình thường.

Chính quyền địa phương đã lập biên bản sự việc, đồng thời bàn giao cháu bé cho Trung tâm Y tế khu vực Thanh Thủy chăm sóc. UBND xã Thanh Thủy tiến hành niêm yết công khai thông báo trong thời hạn 7 ngày để tìm cha, mẹ đẻ của cháu bé.