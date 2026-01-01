Ngày 1/1, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo UBND xã Thanh Sơn (Phú Thọ) cho biết cháu bé đã được giao cho trung tâm y tế theo dõi sức khỏe và chăm sóc.

Cháu bé được theo dõi, chăm sóc sức khỏe tại trung tâm y tế. Ảnh: X.Đ

Theo vị lãnh đạo, hiện sức khỏe của bé ổn định. Tiếp theo, chính quyền địa phương sẽ thông báo rộng rãi để tìm cha mẹ đẻ cho trẻ.

Trước đó, khoảng 15h30 ngày 31/12, tại khu Soi Cả (xã Thanh Sơn), người dân phát hiện một bé trai sơ sinh nặng 3,1kg bên vệ đường. Bé được để nằm trong một chiếc áo khoác, bên cạnh không có bất kỳ vật dụng hay giấy tờ gì kèm theo. Ngay sau đó, người dân đã đưa trẻ đến Trung tâm Y tế khu vực Thanh Sơn.

Theo Trung tâm Y tế khu vực Thanh Sơn, bé đang được theo dõi, chăm sóc tại đơn vị. Nếu không có người thân đến nhận, trung tâm sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng để thực hiện các thủ tục theo quy định.