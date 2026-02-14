Ngày 14/2, ​Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Đinh Minh Quang (26 tuổi). Đối tượng trú tại xã Ba Vì, Hà Nội bị điều tra về hành vi “Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ”.

Cơ quan điều tra làm việc với bị can Đinh Minh Quang. Ảnh: CACC

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 23h40 ngày 20/12/2025 tại khu vực cầu Hòa Bình, thuộc phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ.

​Tạ Xuân L. (31 tuổi, phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ) điều khiển xe mô tô chở theo Bạch Văn H. (36 tuổi, xã Liên Sơn, tỉnh Phú Thọ) và Đinh Minh Quang. Xe này đã va chạm với xe mô tô do Cao Duy T. (21 tuổi, trú tại phường Hòa Bình) điều khiển theo chiều ngược lại.

​Kết quả điều tra xác định Tạ Xuân L., Bạch Văn H. và Đinh Minh Quang đã sử dụng rượu, bia trước đó. Người điều khiển phương tiện không làm chủ tốc độ và đi lấn sang làn đường ngược chiều.

​Hậu quả khiến Tạ Xuân L. và Cao Duy T. tử vong tại hiện trường. Bạch Văn H. và Đinh Minh Quang bị thương.