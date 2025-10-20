Ngày 20/10, Công an phường Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) cho biết đã tiếp nhận một bé trai được tài xế công nghệ đưa đến trình báo, sau khi người này không thể liên lạc với mẹ của bé.

Tài xế taxi trình báo với công an. Ảnh: N.X

Trước đó, chiều 19/10, một phụ nữ gọi taxi và nhờ tài xế chở bé trai 4 tuổi đến một khách sạn trên đường Trần Phú (phường Nha Trang) để gặp cha.

Khi đến nơi, tài xế liên lạc theo số điện thoại người phụ nữ cung cấp nhưng không ai bắt máy. Anh gọi lại cho người mẹ thì số điện thoại đã bị ngắt kết nối.

Nghi ngờ có chuyện bất thường, tài xế kiểm tra hành lý của bé và phát hiện bên trong có một số giấy tờ tùy thân mang tên Lê Tấn S., nơi sinh Kanagawa (Nhật Bản), quê quán ở Đà Nẵng. Giấy tờ thể hiện cha là Lê Tấn Hùng, mẹ là Phạm Thị Hạnh Quỳnh, đều có quốc tịch Việt Nam và đang cư trú tại Nhật Bản.

Bé trai bị bỏ rơi trên taxi. Ảnh: N.X

Sau đó, tài xế đưa bé trai đến trụ sở Công an phường Nha Trang để trình báo. Cơ quan công an đã lập hồ sơ vụ việc, đồng thời phối hợp với phòng văn hóa – xã hội phường và Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội tỉnh Khánh Hòa tiếp nhận, chăm sóc bé trai theo quy định.