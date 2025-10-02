Ngày 2/10, UBND phường Long Bình (TP Biên Hòa, Đồng Nai) cho biết, vừa có thông báo tìm thân nhân một bé trai bị bỏ rơi trên địa bàn.

Bé trai bị bỏ rơi trước Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi giáo xứ Hà Nội. Ảnh: A.X

Trước đó, khoảng 6h ngày 30/9, một bé trai được phát hiện bị bỏ rơi tại địa chỉ 145/2 đường Hoàng Văn Bốn, khu phố 19, phường Long Bình (Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi giáo xứ Hà Nội).

Thời điểm phát hiện, cháu khoảng 3-4 tháng tuổi, mặc áo sơ sinh được đặt trong giỏ nhựa có vài bộ đồ sơ sinh và 3 bình sữa. Ngoài ra, không có bất kỳ thông tin nào để lại.

Nhận tin báo, UBND phường đã tới ghi nhận, trước mắt giao cháu bé cho Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi giáo xứ Hà Nội chăm sóc, nuôi dưỡng.

Đồng thời, chính quyền thông báo rộng rãi tìm thân nhân của bé trai nói trên. Sau 7 ngày kể từ khi thông báo, phường sẽ tiến hành các thủ tục theo quy định đối với trẻ bị bỏ rơi.