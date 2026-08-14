Ngày 14/8, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn cho biết : Khoa Cấp cứu của bệnh viện vừa tiếp nhận bé trai P.G.B (sinh 2022), trú tại xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn, vào viện cấp cứu. Trước khi vào viện khoảng 20 phút, cháu bé ăn nhãn, bị hóc, tím tái toàn thân, ngừng tim, ngừng thở. Dù các bác sĩ đã nỗ lực cấp cứu nhưng cháu bé đã không qua khỏi.

Tai nạn hóc dị vật đường thở là tình trạng cấp cứu thường gặp, đặc biệt ở trẻ dưới 5 tuổi. Dị vật có thể là thức ăn, hạt trái cây, kẹo, đồ chơi nhỏ… Khi mắc kẹt ở thanh quản hoặc khí quản, dị vật có thể khiến trẻ ngừng thở, ngừng tim chỉ sau vài phút nếu không được xử trí đúng cách.

Quả nhãn mắc kẹt ở khí quản bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn

Các bác sĩ lưu ý, bậc phụ huynh cần quan sát và trông chừng trẻ nhỏ, hạn chế để trẻ tự tiếp xúc một mình với những đồ chơi, hạt trái cây hoặc vật dụng nhỏ. Đồng thời nên chủ động trang bị kiến thức về sơ cấp cứu ban đầu để có thể xử lý tại chỗ trước khi đưa trẻ đến cơ sở y tế nơi gần nhất.

Theo Bệnh viện Đa khoa Lạng Sơn, cách sơ cứu trẻ bị hóc dị vật khác tại nhà rất đơn giản, tuy nhiên vì không hiểu biết nên có nhiều bậc cha mẹ thường dùng tay móc họng khiến cho dị vật đi vào sâu hơn, trầy xước họng và trẻ càng khó thở, gặp nguy hiểm hơn.