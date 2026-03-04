Video anh Bình đưa cháu bé vào viện xử lý hóc dị vật. Nguồn: NVCC

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền về một sự việc xảy ra khoảng 14h ngày 28/2. Theo nội dung được chia sẻ, trong tình huống khẩn cấp, một người đàn ông điều khiển ô tô liên tục bấm còi xin nhường đường, di chuyển nhanh đến Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 để cứu một cháu bé bị hóc dị vật.

Theo chia sẻ, do tình thế quá cấp bách, anh đã bật xi-nhan cảnh báo, nháy đèn xin đường từ xa và có lúc vượt đèn đỏ để kịp thời đưa cháu bé tới bệnh viện. Anh cũng bày tỏ mong những người tham gia giao thông bỏ qua tình huống lúc đó và thấu hiểu, tránh hiểu lầm rằng anh cố tình vi phạm để hơn thua trên đường.

Cuộc chạy đua với thời gian

Trao đổi với phóng viên VietNamNet, anh Duy Bình (SN 1995, ở phường Bắc Giang, Bắc Ninh), người trực tiếp đưa cháu bé đi cấp cứu, vẫn chưa hết xúc động khi nhớ lại sự việc.

Anh kể, chiều hôm đó anh đang ngồi uống nước với bạn thì nghe thấy tiếng hô hoán thất thanh từ phía nhà dân bên cạnh quán cà phê. Linh cảm có chuyện chẳng lành, anh vội chạy ra xem.

“Lúc tôi chạy ra, mọi người đang xúm quanh một cháu bé có biểu hiện hóc dị vật. Mặt cháu đỏ bừng rồi dần tím tái, nước mắt, nước mũi chảy nhiều, thậm chí lẫn cả máu. Cháu quẫy đạp liên tục, thở khó khăn. Nhìn cảnh đó thực sự rất hoảng”, anh Bình kể.

Không kịp suy nghĩ, anh lập tức bế cháu lên, vỗ lưng nhiều lần với hy vọng dị vật sẽ bật ra. Tuy nhiên, tình trạng của cháu vẫn không cải thiện.

“Cháu vẫn giãy giụa, khóc thét và có dấu hiệu khó thở nặng hơn. Tôi hiểu rằng, nếu chậm vài phút nữa có thể sẽ rất nguy hiểm. Tôi chạy đi lấy xe, bảo mọi người bế cháu ra và quyết định đưa thẳng đến Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1”, anh nói.

Dù quãng đường đến bệnh viện chỉ khoảng 2km, anh Bình cho biết tình trạng của cháu bé khiến anh vô cùng lo lắng. Tiếng khóc của cháu yếu dần theo từng phút.

“Lúc đó tôi chỉ nghĩ phải đưa cháu đến bệnh viện nhanh nhất có thể. Tôi bật xi-nhan cảnh báo, nháy đèn liên tục để xin đường. Ở những đoạn đông xe, tôi buộc phải vượt đèn đỏ, lấn làn. Tôi biết đó là vi phạm, nhưng trong đầu chỉ còn một suy nghĩ duy nhất: phải cứu cháu, mọi việc tính sau", anh Bình chia sẻ.

Anh Duy Bình bế cháu bé 7 tuổi chạy thẳng vào khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 chiều 28/2, kịp thời xử lý tình huống hóc dị vật nguy hiểm. Ảnh: Chụp màn hình.

Khi tới bệnh viện, anh Bình bế thẳng cháu vào khoa Cấp cứu. Các bác sĩ nhanh chóng tiếp nhận và tiến hành sơ cứu, xử lý dị vật kịp thời.

“Nhìn thấy cháu dần ổn định trở lại, tôi mới thở phào. Lúc ấy chân tay tôi mới bắt đầu run”, anh kể.

Sau khi chờ cháu cấp cứu xong, anh còn đưa cháu và gia đình về nhà.

“Trong tình huống bất khả kháng, tôi đã vượt đèn đỏ để cứu người. Tôi rất mong cơ quan chức năng xem xét, thấu hiểu cho hoàn cảnh lúc đó”, anh Bình bày tỏ.

Ngày 3/3, trao đổi với phóng viên, bà T. – bà nội của cháu N.H.N (7 tuổi) cho biết, gia đình vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại sự việc.

Theo bà T., bà đưa cháu từ xã Lục Ngạn lên nhà con gái chơi tại phường Bắc Giang. Trong lúc ăn kẹo, cháu không may bị hóc.

“Khi tôi chạy ra thì thấy cháu tím tái cả người, thở rất khó. Tôi hoảng quá, chỉ biết kêu cứu; gọi taxi thì chờ mãi không thấy. Tôi hét lên hỏi có ai có xe chở cháu đi bệnh viện giúp không”, bà T. kể lại.

Giữa lúc cả gia đình rối bời, anh Bình đã xuất hiện và không chút do dự nhận lời giúp đỡ.

“Nếu hôm đó không có anh Bình, tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Cháu tím tái nhanh lắm. Tôi thực sự mang ơn anh ấy. Đó là ân nhân của gia đình tôi”, bà T. xúc động nói.

Lãnh đạo bệnh viện nói gì?

Trao đổi với phóng viên, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1, ông Vũ Thanh Giang, xác nhận đơn vị có tiếp nhận một trường hợp cháu bé bị hóc dị vật được người dân đưa đến cấp cứu trong tình huống khẩn cấp. Người đưa có nói đã phải vượt đèn đỏ trên đường đến viện.

Theo ông Giang, ngay khi tiếp nhận thông tin từ dư luận và nắm lại hồ sơ trực cấp cứu ngày 28/2, bệnh viện đã rà soát toàn bộ diễn biến sự việc.

“Qua báo cáo của kíp trực hôm đó, cháu bé được đưa vào viện trong tình trạng có biểu hiện khó thở do hóc dị vật. Các bác sĩ đã tiến hành xử lý khẩn cấp, thực hiện các biện pháp chuyên môn để lấy dị vật và đảm bảo đường thở cho cháu. Sau đó cháu được theo dõi sát các chỉ số hô hấp, tim mạch”, ông Giang cho biết.

Trong tình huống cấp bách, anh Duy Bình nhanh chóng đưa cháu bé vào phòng Cấp cứu để các bác sĩ kịp thời xử lý dị vật, giúp cháu qua cơn nguy hiểm. Ảnh: Chụp màn hình

Cũng theo lãnh đạo bệnh viện, sau khi xử lý kịp thời, tình trạng của cháu bé ổn định dần và không ghi nhận biến chứng nguy hiểm.

“Sau thời gian theo dõi, sức khỏe cháu ổn định, tinh thần tốt nên đã được cho ra viện. Trước khi ra viện, các bác sĩ cũng tư vấn kỹ cho gia đình về nguy cơ hóc dị vật ở trẻ nhỏ, đặc biệt là khi ăn kẹo, đồ cứng; đồng thời hướng dẫn cách sơ cứu ban đầu nếu không may gặp tình huống tương tự”, ông Giang nói.

Liên quan đến việc người đưa cháu đi cấp cứu có hành vi vượt đèn đỏ, lãnh đạo bệnh viện cho rằng cần xem xét đầy đủ bối cảnh thực tế.

“Về nguyên tắc giao thông thì mọi công dân đều phải chấp hành quy định pháp luật. Tuy nhiên, đây là tình huống khẩn cấp, mục đích là cứu người. Qua thông tin chúng tôi nắm được, người này không vụ lợi cá nhân mà xuất phát từ tinh thần giúp đỡ trong lúc nguy nan. Đây là hành động rất có tâm, rất đáng trân trọng”, ông Giang chia sẻ.

Ông cho biết thêm, bệnh viện sẵn sàng phối hợp, trao đổi với cơ quan công an để xác minh cụ thể diễn biến, thời điểm nhập viện, tình trạng cấp cứu… nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người đã đưa cháu bé đến viện.

“Chúng tôi sẽ cung cấp các thông tin chuyên môn cần thiết để cơ quan chức năng có cơ sở xem xét toàn diện vụ việc. Trong ngành y, yếu tố ‘giờ vàng’ khi cấp cứu rất quan trọng, đặc biệt với các ca hóc dị vật đường thở. Việc đưa bệnh nhân đến sớm có thể quyết định trực tiếp đến tính mạng”, ông nhấn mạnh.

Hiện tại, sức khỏe của cháu N. đã ổn định và được theo dõi thêm để đảm bảo không có biến chứng.