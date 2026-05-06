Ngày 6/5, Bệnh viện Bưu điện (Hà Nội) thông tin, thời gian gần đây liên tục tiếp nhận nhiều trường hợp bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hóc dị vật ở vùng họng, amidan, thậm chí sâu xuống hạ họng, tiềm ẩn nguy cơ biến chứng nghiêm trọng.

Điển hình, bà P.T.T.H (47 tuổi, Hà Nội) sau khi ăn bánh mì pate xuất hiện cảm giác đau và vướng họng. Qua nội soi, bác sĩ phát hiện một sợi lông lợn dài khoảng 2,5cm cắm trực tiếp vào amidan của bà H. Đây là dạng dị vật hiếm gặp nhưng gây khó chịu rõ rệt cho người bệnh.

Ảnh: BVCC.

Một trường hợp khác, anh N.V.T (27 tuổi) bị hóc xương cá nhưng chủ quan tự xử lý tại nhà suốt 5 ngày. Khi đến bệnh viện, các bác sĩ phát hiện mảnh xương dài khoảng 2cm đã cắm sâu vào amidan. May mắn, bệnh nhân chưa xuất hiện biến chứng viêm nhiễm hay áp xe quanh amidan - tình trạng có thể dẫn đến nhiễm trùng lan rộng nếu không được xử lý kịp thời.

Bệnh nhân T.V.L (63 tuổi) cũng nhập viện sau khi ăn cá và cảm thấy vướng họng. Nội soi cho thấy một mảnh xương cá hình tam giác với ba cạnh sắc nhọn cắm sâu ở vùng hạ họng, xoang lê bên phải - vị trí khó tiếp cận và tiềm ẩn nhiều rủi ro trong quá trình can thiệp.

Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Trịnh Thị Vân - Phó Trưởng khoa Khám bệnh 1, Bệnh viện Bưu điện, dị vật đường ăn có thể gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng nếu không được xử lý đúng cách và kịp thời. Các dị vật sắc nhọn như xương cá dễ làm tổn thương niêm mạc họng, gây rách, chảy máu.

Bác sĩ Vân khuyến cáo, để phòng tránh hóc dị vật, người dân cần duy trì thói quen ăn uống cẩn trọng, tránh vừa ăn vừa nói chuyện hoặc cười đùa, đặc biệt với các món dễ có xương như cá, gà. Trẻ nhỏ cần được giám sát chặt chẽ, không để ngậm hoặc đưa các vật nhỏ vào miệng.

Đáng lưu ý, nhiều người vẫn áp dụng các mẹo dân gian như nuốt cơm, uống nước hoặc ngậm vitamin C để xử lý khi bị hóc dị vật. Tuy nhiên, theo chuyên gia, những cách này không hiệu quả mà còn có thể khiến dị vật cắm sâu hơn, gây tổn thương nghiêm trọng và làm phức tạp quá trình điều trị.

Khi có dấu hiệu vướng hoặc đau họng sau khi ăn, người bệnh nên đến cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám và xử lý kịp thời. Việc lấy dị vật cần được thực hiện bằng các phương pháp chuyên môn như nội soi nhằm đảm bảo an toàn và hạn chế tối đa biến chứng.

