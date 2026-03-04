Andrew bị mắc kẹt dưới bùn lầy đến tận cổ. Ảnh: Thesun

Andrew Giddens (36 tuổi), sống tại Jacksonville, bang Florida (Mỹ), được phát hiện trong tình trạng kiệt sức giữa khu vực bùn lầy.

Theo Sở Cứu hỏa Palatka, anh mắc kẹt tại đây nhiều ngày, không ăn, không uống, trong khi nhiệt độ ban đêm xuống mức đóng băng. Thông tin được Washington Post đăng tải ngày 3/3.

Phó cảnh sát trưởng Derrick Holmes, thuộc Văn phòng Cảnh sát trưởng quận Putnam, tìm thấy chiếc xe bị bỏ lại của Andrew. Ông nhận ra phương tiện này do từng chạm trán khi Andrew xâm phạm trái phép khu đất của công ty vật liệu xây dựng Vulcan.

Ông mở cuộc tìm kiếm hôm 23/2 và sau 2 ngày thì phát hiện ra Andrew tại khu vực đầy bùn lầy, gần một hồ khai thác vật liệu.

Khi được phát hiện, Andrew trong tình trạng kiệt sức nhưng vẫn cố gắng ra hiệu cầu cứu. Việc đưa anh ra khỏi lớp bùn dày không hề dễ dàng do cơ thể bị hút chặt xuống lớp bùn sâu.

Ban đầu, lực lượng cứu hộ ném dây thừng để kéo anh lên nhưng không thành công, sau đó phải dùng thang để tiếp cận gần hơn.

Sau gần 3 tiếng, đội cứu hộ kỹ thuật mới giải cứu được nạn nhân. Họ đã phải làm việc cẩn thận để không bị mắc kẹt trong lớp bùn giống anh.

Andrew được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, song may mắn đã qua cơn nguy hiểm.

Bạn bè cho biết Andrew rơi vào trạng thái trầm cảm sau khi chia tay bạn gái. Lần cuối cùng anh liên lạc với gia đình là cuộc gọi cho bố vào ngày 14/2.

Trên mạng xã hội, Jeannie Smith-Carson, dì của Andrew, chia sẻ: “May mắn cháu được phát hiện kịp thời. Chỉ chậm thêm 1 ngày nữa thôi, có lẽ mọi chuyện đã khác”.