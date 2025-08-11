Ngày 11/8, Công an xã Mường Hung (tỉnh Sơn La) phát đi thông tin tìm kiếm bé trai 5 tuổi mất tích.

Vào lúc 16h00 ngày 10/8, Công an xã Mường Hung nhận được tin báo của anh Lương Văn Phúc (trú tại bản H8, xã Mường Hung) về việc: Con trai anh là Lương Quang Khải (5 tuổi), đã rời khỏi nhà vào khoảng 14h32 cùng ngày và đến nay chưa trở về.

Thời điểm cháu bé rời nhà đi. (Ảnh cắt từ clip)

Theo hình ảnh camera an ninh ghi lại, khi đi cháu Khải mặc áo phông ngắn tay màu be in hình họa tiết, quần xanh, dép lê màu nâu.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an xã Mường Hung đã nhanh chóng vào cuộc, đồng thời phát thông báo tìm kiếm cháu bé.

Chiều 11/8, trao đổi với PV VietNamNet, anh Lương Văn Phúc cho biết, gia đình cùng lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm cháu.

"Hôm đó cả nhà đi vắng nên tôi để 2 con (Khải và chị gái) ở nhà rồi khoá cửa cổng. Theo camera ghi lại, khi chị gái đang ngủ thì Khải đã đi khỏi nhà theo hướng cổng sau", anh Phúc kể.

Theo anh Phúc, ngay phía sau nhà không xa là dòng sông Mã chảy siết nên gia đình rất bất an.

"Từ khi con mất tích đến nay gia đình tôi đã tìm kiếm hơn 10km dọc sông Mã đến cả khu vực biên giới Việt - Lào nhưng vẫn chưa tìm thấy con", anh Phúc lo lắng nói.