Ngày 18/8, ông Chung Tấn Định, Giám đốc Bệnh viện chuyên khoa Sản nhi Sóc Trăng (TP Cần Thơ) cho biết, đơn vị này vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật cho bệnh nhân bị thủng ruột do nuốt phải viên nam châm.

Bé L. đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: C.Đ

Trước đó, ngày 13/8, bé trai H.T.L. (6 tuổi, ngụ xã Tài Văn, TP Cần Thơ) nhập viện trong tình trạng đau nhiều vùng hố bụng phải, có dấu hiệu nhiễm trùng.

Người nhà L. cho biết, em nuốt một dị vật trước đó, thời gian không xác định. Ban đầu, cơn đau xuất hiện lâm râm, sau đó tăng dần khiến bé trai sốt, khóc nhiều.

Kết quả chụp X-quang ghi nhận có dị vật dạng chuỗi ở vùng bụng quanh rốn và hố chậu phải. Các bác sĩ tiến hành hội chuẩn và thống nhất phẫu thuật nội soi ổ bụng cấp cứu.

4 viên nam châm hình xúc xắc, gây thủng ruột bệnh nhi. Ảnh: C.Đ

“Quá trình phẫu thuật phát hiện 4 viên nam châm (kích thước khoảng 1cm) dính sát vào nhau. Sức hút từ các viên nam châm tạo lực ép lên thành ruột, gây thiếu máu cục bộ, tắc và thủng ruột ở 2 vị trí khác nhau”, ông Định thông tin.

Hiện tình trạng bệnh nhi ổn định và dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.