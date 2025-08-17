Ngày 17/8, Bệnh viện Đa khoa khu vực Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa thực hiện thành công một ca phẫu thuật khẩn cấp, đón 3 bé trai từ ca tam thai tự nhiên hiếm gặp.

Trước đó, chiều 15/8, sản phụ M.T.T (sinh năm 1993), ở xã Tuyên Phú nhập viện cấp cứu lúc thai 34 tuần trong tình trạng đau chuyển dạ, dịch hồng âm đạo, cổ tử cung mở gần hết.

Ba bé trai nặng lần lượt 2,1kg, 2,1kg, 2kg. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Sau khi khám, siêu âm, các bác sĩ nhận định đây là trường hợp thai kỳ nguy cơ cao, có dây rốn thắt nút. Ê-kíp nhận thấy tình trạng khẩn cấp, thời gian không đủ để chuyển tuyến trên nên đã bật báo động đỏ.

Các bác sĩ Khoa Sản phối hợp với Gây mê hồi sức thực hiện thành công ca mổ đón 3 bé trai. Các bé chào đời có cân nặng lần lượt 2,1kg, 2,1kg, 2kg, khóc to, da và môi hồng hào, phản xạ tốt, không phải hỗ trợ thở oxy.

Sau khi tiến hành chăm sóc sơ sinh ban đầu, các bé ổn định nên được chuyển xuống lồng ấp Khoa Nhi theo dõi tiếp. Hiện tại, cả mẹ và ba bé đều khỏe mạnh.

Ba bé trai được chuyển xuống lồng ấp tại Khoa Nhi để theo dõi. Ảnh: BVCC

Theo Bác sĩ Hoàng Văn Toan, Trưởng khoa Phụ sản, mang tam thai tự nhiên rất hiếm gặp. Bác sĩ khuyến cáo sản phụ mang đa thai cần theo dõi thai kỳ chặt chẽ và khám định kỳ tại các cơ sở y tế uy tín. Nếu phát hiện các dị tật của thai hay những biến chứng sản khoa, cần sớm có hướng can thiệp kịp thời.

Trường hợp tam thai tự nhiên ít gặp, y văn thế giới ghi nhận tỷ lệ 1/8.000 ca sinh. Thực tế tại Việt Nam thỉnh thoảng một vài bệnh viện ghi nhận ca mang tam thai tự nhiên, phần lớn sinh mổ do người mẹ không đủ sức sinh thường cả 3 em bé.

Đây là lần mang thai tự nhiên thứ 6 của sản phụ, 5 lần trước chị đã sinh thường 5 người con.