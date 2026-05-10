MS 2026.120

Biến cố giữa mùa hè

Ngày nào cũng vậy, mỗi khi ngồi bên giường bệnh của con, anh Lê Văn Hiếu (SN 1991, thôn Đo, xã Bình Xa, tỉnh Tuyên Quang) lặng lẽ dõi theo từng nhịp thở phát ra từ máy móc. Bệnh tình của bé Hưng ngày càng nặng khiến anh không dám rời mắt, bởi chỉ một phút lơ là cũng có thể đe dọa đến tính mạng của con.

Gần một năm qua, bé Lê Anh Hưng (SN 2017) mắc viêm não Nhật Bản, tính mạng nguy kịch

Trước đó, vào tháng 6/2025, bé Hưng bất ngờ sốt cao kéo dài. Gia đình đưa con đến Bệnh viện Đa khoa huyện Hàm Yên thăm khám và chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang điều trị.

Sau một thời gian, tình trạng của bé vẫn diễn biến xấu. Rạng sáng ngày 29/6, Hưng lên cơn co giật, tình trạng bất thường nên bác sĩ chuyển bé lên cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Tại đây, kết quả xét nghiệm khiến cả gia đình suy sụp: bé Hưng mắc viêm não Nhật Bản.

Sau 9 ngày cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Trung ương, Hưng được chuyển sang Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

“Giữa tháng 7/2025, các bác sĩ buộc phải mở nội khí quản vì con không thể tự thở. Hưng rơi vào hôn mê sâu gần một tháng, mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào ống xông dạ dày. Đó là quãng thời gian khó khăn nhất khiến vợ chồng tôi suy sụp tinh thần. Có lúc chúng tôi nghĩ con sẽ không qua khỏi”, anh Hiếu nghẹn ngào kể.

Căn bệnh đe doạ tính mạng khiến bé Hưng nhiều lần phải cấp cứu

Sau 3 tháng, bé Hưng được chuyển về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang điều trị. Tuy nhiên, chỉ ba ngày sau, bé lại rơi vào suy hô hấp cấp và phải quay trở lại Bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu.

Hơn 20 ngày sau, bé lại được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Đến tháng 11/2025, bé Hưng lại quay về điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang.

Biến chứng liên tục khiến bé Hưng nhiều lần phải cấp cứu, đe doạ tính mạng. Cứ như vậy, vòng tròn cấp cứu từ các bệnh viện ở Hà Nội rồi quay về tỉnh diễn ra liên tục trong gần một năm qua. Hiện tại, bé Hưng đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang trong tình trạng hoàn toàn phụ thuộc vào máy thở và ống xông.

Nhiều lần tưởng mất con

Theo anh Hiếu, gần một năm qua, chi phí điều trị cho Hưng đã vượt quá 500 triệu đồng. Gia đình phải vay ngân hàng 100 triệu đồng, số còn lại nhờ anh em, bạn bè và người thân hỗ trợ.

Tình cảnh đáng thương của bé Lê Anh Hưng đang rất cần được cộng đồng chung tay giúp đỡ

“Bác sĩ nói, hành trình chữa bệnh cho con còn rất dài do tổn thương phổi nặng, khả năng phục hồi khó khăn. Để duy trì sự sống, Hưng phải sử dụng nhiều loại kháng sinh và thuốc đặc trị đắt tiền, trong đó có nhiều loại nằm ngoài danh mục bảo hiểm y tế chi trả”, anh Hiếu nghẹn ngào.

Trước đây, vợ chồng anh Hiếu làm công nhân thời vụ tại khu công nghiệp Quang Minh (Hà Nội), thu nhập bấp bênh, chỉ đủ trang trải cuộc sống. Hai con nhỏ là bé Lê Thị Thu Hương (SN 2012) và Lê Anh Hưng (SN 2017) phải nhờ ông bà nội, ngoại ở quê thay nhau chăm sóc.

Từ khi bé Hưng bệnh nặng, vợ chồng anh Hiếu đều phải nghỉ việc để thay nhau túc trực chăm sóc con nên không còn khả năng xoay xở.

Ông Hoàng Văn Giang, trưởng thôn Đo xác nhận: Gia đình anh Lê Văn Hiếu thuộc diện khó khăn tại địa phương. Từ ngày cháu Hưng mắc viêm não Nhật Bản, cả hai vợ chồng phải nghỉ việc để đưa con đi điều trị tại nhiều bệnh viện nên kinh tế gia đình đã kiệt quệ.

Lúc này, vòng tay hỗ trợ từ cộng đồng sẽ giúp cháu Hưng có cơ hội hồi phục, giúp gia đình anh Hiếu vượt qua giai đoạn khó khăn.

Bạn đọc giúp bé Lê Anh Hưng có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.120 (bé Lê Anh Hưng) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến anh Lê Văn Hiếu (bố của bé Hưng) theo địa chỉ: Thôn Đo, xã Bình Xa, tỉnh Tuyên Quang. Số điện thoại: 0379426222.

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo Thời gian qua, một số hoàn cảnh khó khăn được báo đăng tải kêu gọi giúp đỡ đã bị các đối tượng xấu lợi dụng. Chúng giả danh cá nhân, tổ chức hảo tâm, không chuyển tiền thật mà dùng phần mềm, website tạo biên lai chuyển khoản giả, hiển thị trạng thái "giao dịch thành công" giống hệt thông báo ngân hàng. Sau đó, các đối tượng gửi hình ảnh này cho người nhận để yêu cầu xác nhận hoặc gọi điện đề nghị cung cấp “mã truy cập” với lý do giúp nhận tiền nhanh hơn. Đây là thủ đoạn đã được cơ quan chức năng nhiều lần cảnh báo. Báo VietNamNet khuyến cáo các nhân vật và bạn đọc không xác nhận giao dịch với người lạ, không cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP, email cho bất kỳ ai. Đồng thời, không truy cập link lạ, không gọi điện theo số do đối tượng cung cấp, không quét mã QR không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần nhanh chóng liên hệ cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý.