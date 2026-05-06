MS 2026.116

Chiều muộn ngày 23/04/2026, vợ chồng anh Bùi Văn Trường (SN 1978, ở xóm Trang Trên, xã Cao Phong, tỉnh Phú Thọ) vừa kết thúc một ngày lao động vất vả ngoài đồng. Chưa kịp nấu cơm, một người hàng xóm hớt hải chạy sang báo tin: con trai anh là Bùi Văn Đại bị tai nạn giao thông tại tỉnh Bắc Ninh. Hình ảnh của Đại được lan truyền trên mạng xã hội để tìm người thân.

Nhìn thấy con trong tình trạng thê thảm qua những bức ảnh, anh Trường như chết lặng. “Cả thế giới như sụp đổ dưới chân tôi lúc đó”, người cha nghẹn ngào. Chị Bùi Thị Chắp (SN 1975, mẹ của Đại) chỉ biết gào khóc trong tuyệt vọng.

Không kịp nghĩ ngợi, vợ chồng anh Trường cùng người thân tức tốc lên đường đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh trong nỗi lo sợ tột cùng. Khi tới nơi, hình ảnh con trai nằm bất động trong phòng cấp cứu khiến anh quỵ ngã. “Lúc đấy tôi tưởng con không qua khỏi”, anh run rẩy nhớ lại.

Tai nạn nghiêm trọng khiến Đại hôn mê sâu

Tại bệnh viện, các bác sĩ đã tiến hành cấp cứu khẩn cấp và chuyển Đại đến Bệnh viện Việt Đức ngay trong đêm.

Đến nay, Đại vẫn đang nằm điều trị tại phòng Hồi sức cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu do bị đa chấn thương nghiêm trọng: chấn thương sọ não, xuất huyết dưới nhện, chấn thương hàm mặt, gãy 1/3 dưới xương chày trái.

Theo Phòng Công tác xã hội, chi phí điều trị cho bệnh nhân khá lớn. Riêng tiền thuốc mua ngoài mỗi ngày đã dao động từ 4-5 triệu đồng, chưa kể các chi phí phát sinh khác. Vì thế, chỉ sau ít ngày Đại nằm viện, gia đình anh Trường không còn khả năng xoay xở.

Ở xã Cao Phong, gia đình anh Trường thuộc hộ cận nghèo. Kinh tế chủ yếu dựa vào ruộng nương, thu nhập bấp bênh, chỉ đủ trang trải cuộc sống hằng ngày.

Vì hoàn cảnh khó khăn, sau khi học hết lớp 8, Đại phải nghỉ học để đi làm phụ giúp bố mẹ. Cách đây một tháng, Đại xuống Bắc Ninh xin làm công nhân với mong muốn kiếm thêm thu nhập, đỡ đần gia đình. Thế nhưng, tai nạn nghiệt ngã không chỉ cướp đi cơ hội thực hiện ước mơ giản dị ấy mà còn đẩy gia đình Đại vào cảnh khó khăn.

Những ngày qua, vợ chồng anh Trường đã chạy vạy khắp nơi để lo chi phí chữa trị. Bên gây tai nạn hỗ trợ 10 triệu đồng, gia đình anh vay mượn thêm từ người thân và họ hàng được 30 triệu đồng. Tuy nhiên, số tiền ấy nhanh chóng cạn kiệt trong mấy ngày chi trả viện phí, thuốc men và đi lại, trong khi hành trình điều trị của Đại vẫn còn rất dài.

Anh Trường nghẹn ngào chia sẻ: “Gia đình tôi đã hết cách, còn con vẫn chưa qua cơn nguy kịch. Nếu bác sĩ chỉ định phẫu thuật, tôi cũng không biết phải lấy đâu ra tiền nữa…”.

Trước tình cảnh ngặt nghèo, gia đình chỉ còn biết khẩn thiết cầu mong sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng để gia đình vượt qua những ngày tháng khốn khó phía trước.

Bạn đọc giúp em Bùi Văn Đại có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.116 (em Bùi Văn Đại) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến anh Bùi Văn Trường (bố của Đại) theo địa chỉ: Xóm Trang Trên, xã Cao Phong, tỉnh Phú Thọ. Số điện thoại: 0386276536.

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo Thời gian qua, một số hoàn cảnh khó khăn được báo đăng tải kêu gọi giúp đỡ đã bị các đối tượng xấu lợi dụng. Chúng giả danh cá nhân, tổ chức hảo tâm, không chuyển tiền thật mà dùng phần mềm, website tạo biên lai chuyển khoản giả, hiển thị trạng thái "giao dịch thành công" giống hệt thông báo ngân hàng. Sau đó, các đối tượng gửi hình ảnh này cho người nhận để yêu cầu xác nhận hoặc gọi điện đề nghị cung cấp “mã truy cập” với lý do giúp nhận tiền nhanh hơn. Đây là thủ đoạn đã được cơ quan chức năng nhiều lần cảnh báo. Báo VietNamNet khuyến cáo các nhân vật và bạn đọc không xác nhận giao dịch với người lạ, không cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP, email cho bất kỳ ai. Đồng thời, không truy cập link lạ, không gọi điện theo số do đối tượng cung cấp, không quét mã QR không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần nhanh chóng liên hệ cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý.