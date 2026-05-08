MS 2026.118

Vừa nhen nhóm chút hy vọng khi các bác sĩ thông báo con trai chị là Đỗ Tiến Lâm (SN 2012) đáp ứng tốt với quá trình điều trị, chị Đỗ Thị Quý (SN 1983) lại lặng người khi nghe tin chi phí ghép xương tay cho con lên đến gần nửa tỷ đồng. Người phụ nữ với khuôn mặt khắc khổ ấy đã trải qua quá nhiều cay đắng trong cuộc đời, nay lại tiếp tục đối diện với nghịch cảnh.

Lâm mắc ung thư xương cánh tay trái giai đoạn 3, đã di căn hạch nách

Năm 2009, chị Quý lập gia đình với người đàn ông cùng quê. Thế nhưng, niềm hạnh phúc ngắn ngủi ấy chưa kéo dài được bao lâu thì chỉ vài tháng sau ngày cưới, chồng chị mất đột ngột. Chị Quý rơi vào cảnh góa bụa khi tuổi đời còn rất trẻ.

Sau biến cố, chị trở về nhà mẹ đẻ tại Khu 8 Hương Nộn, xã Tam Nông, tỉnh Phú Thọ, đồng thời xin vào làm công nhân tại một khu công nghiệp cách nhà khoảng 20km. Sau đó, chị gặp một người đàn ông rồi sinh 2 con: Đỗ Tiến Lâm (SN 2012) và Đỗ An Phú (SN 2019).

Dù đã có 2 mặt con nhưng cuộc sống của chị Quý với người đàn ông ấy liên tục xảy ra mâu thuẫn. Cuối cùng, chị đành ôm các con trở về nhà mẹ đẻ thêm một lần nữa.

Thương con gái vất vả, bố mẹ cho chị một mảnh đất trên đồi để 3 mẹ con cùng sinh sống. Để mưu sinh, chị Quý phải gửi các con nhờ hàng xóm trông giúp. Dù chăm chỉ làm lụng, cuộc sống của 3 mẹ con chị vẫn luôn chật vật.

Giữa lúc chồng chất khó khăn, biến cố một lần nữa ập xuống gia đình nhỏ. Những ngày đầu năm 2026, Lâm liên tục bị những cơn đau nhức ở tay hành hạ. Ngày 16/1/2026, chị Quý đưa con lên Bệnh viện Việt Đức thăm khám. Kết quả kiểm tra khiến người mẹ bủn rủn tay chân khi bác sĩ nghi ngờ Lâm mắc ung thư xương và lập tức giới thiệu sang Bệnh viện K Tân Triều.

Nếu không ghép xương thì cánh tay trái của Lâm có nguy cơ phải cắt bỏ

Kết luận cuối cùng như nhát dao cứa vào tim người mẹ: Lâm mắc ung thư xương cánh tay trái giai đoạn 3, đã di căn hạch nách.

Từ đó, bệnh viện trở thành ngôi nhà thứ hai của mẹ con chị. Mỗi lần truyền hóa chất, Lâm lại co ro trên giường bệnh, môi tím tái vì buồn nôn và kiệt sức. Đến nay, Lâm đã trải qua 4 đợt hóa trị. Dù kết quả điều trị bước đầu khả quan, gia đình vẫn phải đối diện với nỗi lo quá lớn về chi phí.

Mẹ đơn thân mong có tiền ghép xương để giữ lại tay cho con

Chị Quý chia sẻ, bác sĩ nói, nếu tiếp tục đáp ứng thuốc tốt, Lâm sẽ được phẫu thuật ghép xương để giữ lại cánh tay. Tuy nhiên, chi phí cho ca phẫu thuật lên tới khoảng 400 triệu đồng – số tiền vượt quá khả năng của người mẹ đơn thân một mình gồng gánh.

"Từ ngày Lâm vào viện điều trị đến nay, tiền thuốc men, đi lại và sinh hoạt đã tiêu tốn khoảng 70 triệu đồng. Mỗi chuyến xe lên viện mất khoảng 500 nghìn đồng, còn những bữa ăn thường ngày, tôi phải trông chờ vào các suất cơm từ thiện", chị Quý nghẹn ngào.

Để có tiền chữa trị cho con trong suốt thời gian qua, chị Quý đã vay 100 triệu đồng từ quỹ nước sạch của khu dân cư. Thế nhưng, khoản vay ấy vẫn chỉ như “muối bỏ bể” trước chi phí điều trị quá lớn.

Những đêm dài ở bệnh viện, chị Quý lặng lẽ ngồi bên giường bệnh của con, lau từng giọt mồ hôi và nước mắt. Có lúc, Lâm thều thào hỏi mẹ: “Mẹ ơi, khi nào con mới được về đi học lại?”. Câu hỏi ngây thơ ấy khiến chị Quý quặn lòng, đôi mắt đỏ hoe nhưng không dám bật khóc trước mặt con.

Để giữ lại tay cho Lâm thì cần phải phẫu thuật ghép xương với chi phí lên tới gần nửa tỷ đồng

Ông Hoàng Quyết Thắng, Trưởng Khu 8 Hương Nộn xác nhận, cháu Đỗ Tiến Lâm là công dân địa phương. Gia đình chị Đỗ Thị Quý thuộc diện đặc biệt khó khăn, chị đang một mình nuôi 2 con nhỏ. Từ ngày cháu Lâm phát hiện mắc ung thư, gia đình thường xuyên phải đưa cháu đi điều trị, chi phí rất tốn kém nên họ rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.

Bạn đọc giúp em Đỗ Tiến Lâm có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.118 (em Đỗ Tiến Lâm) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến chị Đỗ Thị Quý (mẹ của Lâm) theo địa chỉ: Khu 8 Hương Nộn, xã Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Số điện thoại: 0377.945.110

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo Thời gian qua, một số hoàn cảnh khó khăn được báo đăng tải kêu gọi giúp đỡ đã bị các đối tượng xấu lợi dụng. Chúng giả danh cá nhân, tổ chức hảo tâm, không chuyển tiền thật mà dùng phần mềm, website tạo biên lai chuyển khoản giả, hiển thị trạng thái "giao dịch thành công" giống hệt thông báo ngân hàng. Sau đó, các đối tượng gửi hình ảnh này cho người nhận để yêu cầu xác nhận hoặc gọi điện đề nghị cung cấp “mã truy cập” với lý do giúp nhận tiền nhanh hơn. Đây là thủ đoạn đã được cơ quan chức năng nhiều lần cảnh báo. Báo VietNamNet khuyến cáo các nhân vật và bạn đọc không xác nhận giao dịch với người lạ, không cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP, email cho bất kỳ ai. Đồng thời, không truy cập link lạ, không gọi điện theo số do đối tượng cung cấp, không quét mã QR không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần nhanh chóng liên hệ cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý.