MS 2026.113

Hai con đều mắc bệnh hiểm nghèo

Những ngày này, căn nhà nhỏ xập xệ của gia đình chị Vũ Thị Thơm (SN 1988, tổ dân phố Tân Hối, phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình)) ngập trong nỗi lo lắng thường trực. Trong căn phòng chật chội, bé Vũ Trúc Quỳnh (SN 2012) đang gắng gượng chống chọi với căn bệnh ung thư buồng trứng giai đoạn 3.

Gương mặt non nớt, đôi mắt to tròn vẫn ánh lên nét hồn nhiên, nhưng ẩn sau đó là những cơn đau và chuỗi ngày điều trị kéo dài.

Ba mẹ con chị Thơm không có nhà, hiện sống nhờ trong căn nhà cấp 4 xập xệ của ông bà ngoại đã lớn tuổi

Tuổi thơ của Quỳnh sớm thiếu vắng hơi ấm trọn vẹn của gia đình. Vợ chồng chị Thơm chia tay khi Quỳnh mới 6 tuổi, cô bé sống cùng mẹ. Sau đó, chị Thơm tái hôn và sinh thêm bé Nguyễn Minh Triết vào năm 2024.

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân thứ hai cũng không trọn vẹn. Từ đó, một mình chị Thơm gồng gánh nuôi 2 con thơ. Đúng vào thời điểm ấy, biến cố nghiệt ngã ập đến.

Tháng 12/2025, Quỳnh bất ngờ đau bụng dữ dội, kèm nôn mửa. Chị Thơm vội đưa con đến phòng khám gần nhà kiểm tra. Tại đây, bác sĩ phát hiện có khối u buồng trứng và khuyên chuyển ngay đến Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình.

Hai chị em Quỳnh đều mắc bệnh hiểm nghèo: Quỳnh bị ung thư buồng trứng giai đoạn 3, còn em trai mắc bệnh tan máu bẩm sinh

Kết quả xét nghiệm sau đó như sét đánh ngang tai: Quỳnh mắc ung thư buồng trứng giai đoạn 3. Ngay lập tức, Quỳnh được chuyển lên Bệnh viện K (Hà Nội) điều trị.

Ngày 15/12/2025, Quỳnh trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ một bên buồng trứng. Các bác sĩ nỗ lực giữ lại bên còn lại, mong em vẫn còn cơ hội phát triển bình thường trong tương lai. Cuối tháng 12, cô bé bắt đầu bước vào những đợt truyền hóa chất đầy đau đớn.

Thế nhưng, hành trình điều trị không hề dễ dàng. Trong đợt truyền hóa chất thứ hai, Quỳnh bị nhiễm trùng máu nặng, phải chuyển cấp cứu sang Bệnh viện Nhi Hà Nội. Sau khi qua cơn nguy kịch, cô bé tiếp tục quay lại Bệnh viện K để điều trị theo phác đồ.

Đến nay, Quỳnh đã trải qua 4 đợt truyền hóa chất. Cơ thể suy kiệt, nhưng ánh mắt cô bé vẫn ánh lên sự kiên cường.

Theo chị Thơm, tổng chi phí điều trị (sau khi đã được bảo hiểm chi trả) đến nay đã vượt 100 triệu đồng. Riêng ca phẫu thuật đầu tiên hết 43 triệu đồng, mỗi đợt truyền hóa chất từ 5 - 7 triệu đồng. Chưa kể các khoản ăn uống, đi lại, sinh hoạt trong những ngày con gái chị nằm viện kéo dài. Toàn bộ số tiền trên chị đều phải vay mượn từ họ hàng, bạn bè.

Cùng lúc cả 2 con đều mắc bệnh hiểm nghèo khiến người mẹ trẻ rơi vào cảnh kiệt quệ

Trong khi đó, bé Triết (em trai của Quỳnh) lại mắc bệnh tan máu bẩm sinh, cần theo dõi và điều trị lâu dài. Cùng lúc cả 2 con đều mắc bệnh hiểm nghèo khiến người mẹ trẻ rơi vào cảnh kiệt quệ. Chị Thơm buộc phải nghỉ việc để chăm sóc con gái điều trị tại bệnh viện.

Cần vòng tay cộng đồng hỗ trợ

Hiện tại, 3 mẹ con không có nhà riêng, sống nhờ ông bà ngoại đã lớn tuổi, không có lương hưu hay thu nhập ổn định.

Quỳnh hiện là học sinh lớp 8, Trường THCS Ninh Giang (Ninh Bình). Dù biết mình bị bệnh, nhưng cô bé vẫn chưa hiểu hết mức độ nguy hiểm. Mỗi lần được mẹ động viên, Quỳnh chỉ khẽ gật đầu, nở nụ cười yếu ớt.

Ước mơ giản dị của Quỳnh là được khỏi bệnh để trở lại trường, tiếp tục đi học và vui chơi cùng bạn bè.

Còn với bé Triết, do còn quá nhỏ, các bác sĩ chưa thể can thiệp điều trị tích cực. Sự sống của bé hiện được duy trì bằng thuốc. Mỗi ngày trôi qua, khi thấy con lớn dần, chị Thơm lại canh cánh nỗi lo căn bệnh sẽ tiến triển nặng hơn.

Nghẹn ngào trước hoàn cảnh, chị Thơm chia sẻ: “Tôi chỉ mong các con được khỏe mạnh, nhưng ông trời không thương. Giờ tôi đã nghỉ việc, không còn thu nhập, nợ cũ chưa trả xong, không biết lấy đâu ra tiền để tiếp tục chữa bệnh cho con”.

Chi phí điều trị của Quỳnh đến nay đã vượt 100 triệu đồng, còn bé Triết còn quá nhỏ, các bác sĩ chưa thể can thiệp điều trị tích cực nên duy trì bằng thuốc

Ông Lâm Văn Điền, tổ trưởng tổ dân phố Tân Hối xác nhận: Gia đình chị Vũ Thị Thơm thuộc diện khó khăn tại địa phương. Hai con của chị đều mắc bệnh hiểm nghèo, một mình chị phải gồng gánh nuôi con trong hoàn cảnh vô cùng vất vả. Gia đình hiện rất cần sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng.

Trước hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của gia đình chị Thơm, rất mong các nhà hảo tâm, bạn đọc gần xa dang tay giúp đỡ để bé Vũ Trúc Quỳnh có thêm cơ hội tiếp tục điều trị, giành lại sự sống.

Bạn đọc giúp em Vũ Trúc Quỳnh có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.113 (em Vũ Trúc Quỳnh) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến Chị Vũ Thị Thơm (mẹ của Trúc Quỳnh) theo địa chỉ: Tổ dân phố Tân Hối, phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Số điện thoại: 0827639431.

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo Thời gian qua, một số hoàn cảnh khó khăn được báo đăng tải kêu gọi giúp đỡ đã bị các đối tượng xấu lợi dụng. Chúng giả danh cá nhân, tổ chức hảo tâm, không chuyển tiền thật mà dùng phần mềm, website tạo biên lai chuyển khoản giả, hiển thị trạng thái "giao dịch thành công" giống hệt thông báo ngân hàng. Sau đó, các đối tượng gửi hình ảnh này cho người nhận để yêu cầu xác nhận hoặc gọi điện đề nghị cung cấp “mã truy cập” với lý do giúp nhận tiền nhanh hơn. Đây là thủ đoạn đã được cơ quan chức năng nhiều lần cảnh báo. Báo VietNamNet khuyến cáo các nhân vật và bạn đọc không xác nhận giao dịch với người lạ, không cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP, email cho bất kỳ ai. Đồng thời, không truy cập link lạ, không gọi điện theo số do đối tượng cung cấp, không quét mã QR không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần nhanh chóng liên hệ cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý.