Ngày 29/4, Bệnh viện Đà Nẵng đang tiếp tục theo dõi, điều trị cho bệnh nhi H.N.B. (9 tuổi, trú xã Lãnh Ngọc, TP Đà Nẵng) bị thương nặng ở bàn tay phải, nghi liên quan đến việc điện thoại phát nổ.

Theo thông tin từ gia đình, vụ việc xảy ra vào khoảng hơn 17h ngày 27/4, khi cháu B. ở nhà cùng ông bà nội. Nghe tiếng hét lớn, người lớn chạy đến kiểm tra thì phát hiện cháu bị thương ở tay, xung quanh có nhiều máu nên lập tức đưa đi sơ cứu và chuyển đến bệnh viện.

Tay của bệnh nhi đã được phẫu thuật xử lý vết thương, hiện được theo dõi sau mổ. Ảnh: H.S

Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định bệnh nhi bị tổn thương nghiêm trọng vùng bàn tay phải, đồng thời có vết thương ở vùng bụng. Ê-kíp đã tiến hành phẫu thuật xử lý vết thương, bệnh nhi đang được theo dõi sau mổ.

Gia đình cho biết, trong lúc dọn dẹp sau sự cố, một người hàng xóm phát hiện một chiếc điện thoại bị nổ. Từ đó, gia đình nghi tai nạn có thể xảy ra khi cháu sử dụng điện thoại trong lúc thiết bị đang sạc.

Hiện cháu bé tiếp tục được theo dõi sức khỏe tại bệnh viện.