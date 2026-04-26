Ngày 26/4, Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê (tỉnh Phú Thọ) thông tin, các bác sĩ tại đây vừa cấp cứu trường hợp nam sinh 17 tuổi nhập viện trong tình trạng khẩn cấp với các biểu hiện nổi ban đỏ, ngứa toàn thân, tê ngứa lưỡi, sưng nề môi và mắt, kèm theo cảm giác mệt mỏi rõ rệt.

Khoảng 0h46 ngày 22/4, nam sinh này được người nhà đưa vào viện. Theo thông tin từ gia đình, buổi tối bệnh nhân ăn 2 con ve sầu đã qua chế biến. Sau khoảng 1 giờ, các triệu chứng bất thường bắt đầu xuất hiện và nhanh chóng tiến triển nặng, buộc gia đình phải đưa bệnh nhân đi cấp cứu trong đêm.

Bác sĩ Nguyễn Duy Long, Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Thận nhân tạo, Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê cho biết người bệnh được chẩn đoán phản vệ mức độ nhẹ sau khi ăn ve sầu. Đáng chú ý, nam sinh này có tiền sử dị ứng với tôm và tằm là những yếu tố có thể làm tăng nguy cơ phản ứng dị ứng chéo, ngay cả khi thực phẩm đã được chế biến.

Ngay sau khi nhập viện, bệnh nhân được xử trí theo đúng phác đồ điều trị phản vệ. Nhờ can thiệp kịp thời, bệnh nhân được xuất viện sau 2 ngày điều trị.

Bác sĩ Long khuyến cáo, không phải thực phẩm “lạ miệng” nào cũng an toàn. Những người có tiền sử dị ứng, đặc biệt là với hải sản hoặc côn trùng, cần thận trọng khi thử các món ăn mới. Khi xuất hiện các dấu hiệu như ngứa, nổi sẩn đỏ, sưng môi hoặc lưỡi, phù mi mắt, đau bụng, nôn, khó thở sau khi ăn, người dân cần đến ngay cơ sở y tế để được xử trí kịp thời.

Phản vệ là tình trạng có thể diễn tiến nhanh và đe dọa tính mạng nếu không được cấp cứu đúng lúc. Các chuyên gia y tế nhấn mạnh, mọi người không nên chủ quan trước những biểu hiện ban đầu, bởi đó có thể là dấu hiệu cảnh báo sớm của biến chứng nguy hiểm.

