Sáng 28/4, Khoa Ngoại - Trung tâm Y tế Tân Kỳ (tỉnh Nghệ An) đã tiếp nhận cấp cứu hai bệnh nhân là anh L.V.N và anh P.V.L (cùng trú tại xã Tân An, Nghệ An) trong tình trạng bỏng nặng nhiều vùng trên cơ thể.

Theo thông tin ban đầu, 2 người đàn ông này sử dụng bình gas để thui thịt chó. Bình gas được đặt gần nguồn lửa, khi mở van đã xảy ra hiện tượng phụt lửa, gây bỏng trực tiếp cho cả hai người.

Khi nhập viện, các bệnh nhân trong tình trạng bỏng vùng đầu, mặt, cổ, hai tay và hai chân. Đặc biệt, sau tai nạn, một người còn tự ý đổ xăng lên vùng da bị tổn thương, khiến mức độ bỏng trở nên nghiêm trọng hơn.

Các bác sĩ đã khẩn trương tiến hành cấp cứu, xử lý vết bỏng theo đúng phác đồ chuyên môn và theo dõi sát để hạn chế biến chứng, đảm bảo an toàn cho người bệnh.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng bình gas để đốt, thui thực phẩm; không đặt bình gas gần nguồn lửa hoặc khu vực nhiệt độ cao; không tự ý thao tác khi không đảm bảo an toàn kỹ thuật. Trước khi sử dụng, mọi người cần kiểm tra kỹ van và dây dẫn gas, đồng thời sử dụng đúng mục đích theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

Trong trường hợp xảy ra cháy nổ hoặc bỏng, người dân cần nhanh chóng ngắt nguồn gas, đưa nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm và gọi cấp cứu kịp thời.

Đặc biệt, khi bị bỏng, nạn nhân tuyệt đối không bôi xăng, dầu, nước mắm, kem đánh răng hay các chất không chuyên dụng lên vết thương. Người dân cần làm mát vùng bỏng bằng nước sạch trong 15-20 phút và nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất để được xử trí đúng cách.

