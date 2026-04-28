Nam sinh (12 tuổi, Hà Nội) được đưa vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức với biểu hiện đau nhiều, tụ máu vùng tầng sinh môn kèm đi tiểu ra máu.

Khai thác thông tin vụ việc cho thấy tai nạn xảy ra trong lớp học. Theo đó, khi nam sinh đứng lên phát biểu, em không biết phía dưới chỗ ngồi bị bạn đặt sẵn một chiếc bút. Khi em ngồi xuống, đầu bút bất ngờ chọc thẳng vào vùng tầng sinh môn, gây ra chấn thương nghiêm trọng.

Bác sĩ Nguyễn Hữu Thảo, Trung tâm Nam học, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, ngày 28/4 cho biết, sau khi thăm khám và làm các chỉ định cận lâm sàng, người bệnh được chẩn đoán tổn thương niệu đạo.

Người bệnh được phục hồi sức khỏe, hỗ trợ tâm lý để trở lại cuộc sống bình thường. Ảnh: Q.Thắng

Theo vị bác sĩ, đây là khu vực giải phẫu đặc biệt nhạy cảm, tập trung nhiều mạch máu và cơ quan quan trọng như niệu đạo, trực tràng, dương vật, tinh hoàn… Tổn thương tại đây có thể gây ra nhiều biến chứng nghiêm trọng như: Tụ máu lan rộng, rò niệu đạo, nhiễm trùng, áp xe tầng sinh môn và đặc biệt ảnh hưởng lâu dài đến chức năng sinh lý và chất lượng cuộc sống của người bệnh.

Đến nay, người bệnh đã cải thiện rõ rệt sức khoẻ sau quá trình điều trị tích cực. Tình trạng tụ máu đã giảm, không còn đi tiểu ra máu.