Ngày 24/8, bé trai 6 tuổi (trú tại xã Phú Lương, Thái Nguyên) đang chơi ở nhà, đi qua nơi có chó xích thì bất ngờ bị cắn vào tay và vùng sinh dục. Trẻ đau, chảy máu nhiều ở dương vật nên được gia đình nhanh chóng đưa tới Bệnh viện A Thái Nguyên cấp cứu.

Các bác sĩ ghi nhận trẻ nhập viện trong tình trạng đau, chảy máu dương vật, da bị lóc mất hoàn toàn. Bệnh nhi được xét nghiệm cận lâm sàng, chuyển mổ cấp cứu khâu vết thương niệu đạo, tạo hình da thân dương vật bằng vạt da có cuống.

Các bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Bác sĩ Lê Long Ngọc - Khoa Ngoại Thận Tiết niệu, Bệnh viện A cho biết, đây là trường hợp cần phải mổ gấp, kíp trực đã ngay lập tức cho bệnh nhân làm các chỉ định cần thiết, kịp thời phẫu thuật cho trẻ. Kíp mổ đã thực hiện cắt lọc, làm sạch vết thương, đặt sonde tiểu, khâu vết thương niệu đạo, phẫu thuật tạo hình da thân dương vật bằng vạt da có cuống...

Sau mổ, tình trạng bệnh nhi ổn định. Bệnh nhi sau đó đã được đưa đi tiêm phòng bệnh dại theo nguyên tắc tiêm phòng trong 72 giờ đầu sau khi bị chó cắn và gia đình đang tiếp tục theo dõi con chó này.

Các bác sĩ khuyến cáo gia đình có trẻ nhỏ nếu nuôi chó, mèo phải đưa đi tiêm phòng đầy đủ và tiêm nhắc lại hằng năm để phòng tránh nguy cơ mắc bệnh dại. Không thả rông chó, mèo; chó ra đường phải được đeo rọ mõm; xích chó, mèo ở nơi xa trẻ em, không cho trẻ lại gần chó, mèo; đặc biệt chó, mèo lạ; phụ huynh nhắc nhở con tránh tiếp xúc đùa giỡn khi động vật đang ăn, ngủ.

Khi bị chó, mèo cắn cần xử trí vết thương kịp thời. Nếu vết thương nhỏ, không chảy máu hay chảy máu ít nên rửa vết thương bằng xà phòng dưới vòi nước, vết thương lớn cần cầm máu ép vết thương bằng gạc, vải sạch, hạn chế làm dập vết thương, không được băng kín vết thương và đến ngay các đơn vị y tế gần nhất để được xử trí, tư vấn và tiêm phòng dại kịp thời.

Đặc biệt, cần theo dõi vết thương, biểu hiện của trẻ, theo dõi chó trong 15 ngày tiếp theo, người dân tuyệt đối không được tự chữa khi bị chó cắn.