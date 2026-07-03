Bệnh nhân là chị L.A.T, 33 tuổi, ở xã Thịnh Minh, Phú Thọ. Chị T. từng mổ đẻ, lại mắc tăng huyết áp và tiểu đường thai kỳ.

Khoảng 4 giờ trước khi tới Trung tâm Y tế khu vực Thanh Thủy (Phú Thọ), sản phụ xuất hiện đau bụng từng cơn tăng dần, báo dấu hiệu chuyển dạ. Khi vào viện, ối đã vỡ hoàn toàn.

Sau khi thăm khám, đánh giá toàn diện tình trạng mẹ và thai nhi, các bác sĩ đã nhanh chóng hội chẩn và chỉ định phẫu thuật lấy thai cấp cứu cho sản phụ.

Bác sĩ 3 khoa gồm: Sản khoa, Gây mê hồi sức, Nhi khoa và các điều dưỡng, kỹ thuật viên, hộ sinh cùng tham gia ca mổ đặc biệt cho sản phụ. Kết quả, bé gái nặng 3,5kg chào đời khỏe mạnh, khóc to ngay sau sinh.

Ca mổ cho sản phụ có thể trạng đặc biệt có sự tham gia của nhiều thầy thuốc. Ảnh: BVCC

Tới ngày 3/7, sức khỏe của mẹ và bé ổn định, tiếp tục được theo dõi và chăm sóc tại Khoa Phụ sản – Chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Các bác sĩ cho biết ở những sản phụ có thể trạng đặc biệt, lớp mỡ dưới da dày, cột sống khó xác định mốc giải phẫu, khiến việc chọc kim để gây tê ngoài màng cứng gặp nhiều khó khăn và tiềm ẩn nguy cơ thất bại cao.

Thừa cân không chỉ làm tăng đáng kể nguy cơ trong quá trình gây mê, phẫu thuật mà còn khó khăn cho chăm sóc sau mổ. Thực tế, với thành bụng bệnh nhân dày, tầm nhìn hạn chế khiến thao tác phẫu thuật của bác sĩ trở nên phức tạp, dễ mất máu và kéo dài thời gian. Sau mổ, người bệnh cũng có nguy cơ nhiễm trùng vết thương, thuyên tắc mạch và suy hô hấp cao hơn so với bình thường.

Trong thời kỳ mang thai, thừa cân, béo phì có thể làm tăng nguy cơ tiểu đường, tăng huyết áp, tiền sản giật, thai to, khó sinh...

Vì vậy, phụ nữ mang thai cần khám thai đầy đủ và đúng lịch, kiểm soát cân nặng hợp lý ngay từ trước và trong thai kỳ. Việc xây dựng chế độ dinh dưỡng khoa học, vận động phù hợp theo hướng dẫn của bác sĩ rất quan trọng. Cùng đó, cần tầm soát, điều trị sớm các bệnh lý như tiểu đường thai kỳ, tăng huyết áp để bảo đảm an toàn cho cả mẹ và bé.