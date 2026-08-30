Bé Hồ Thanh Phong (trú tổ dân phố Thạch Đồng, phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh) là nhân vật trong bài viết: “Mắc bệnh hiểm, cậu bé 9 tuổi khóc hỏi: ‘Ông có tiền chữa bệnh cho cháu không?’”.

Phong mắc bệnh teo đường mật bẩm sinh từ khi còn nhỏ, từng phải phẫu thuật khi mới 3 tháng tuổi. Sau nhiều năm điều trị, bệnh diễn biến nặng, biến chứng xơ gan và hội chứng gan phổi. Bác sĩ nói muốn có cơ hội tiếp tục sống, Phong phải được ghép gan với chi phí từ 1,2 đến 1,5 tỷ đồng.

Đại diện Báo VietNamNet cùng lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và phường Trần Phú trao số tiền 300.927.685 đồng tới bé Phong

Tuy nhiên, đây là khoản tiền vượt quá khả năng của vợ chồng anh Hồ Sỹ Định và chị Nguyễn Thị Thúy Liên khi chỉ trông vào những công việc lao động phổ thông.

Anh Định từng phải phẫu thuật cắt một phần phổi; chị Liên phải nghỉ việc để chăm con. Còn ông nội Phong nhiều năm làm phụ hồ, bà nội nhặt ve chai, chắt chiu từng đồng để hỗ trợ cháu chữa bệnh.

Cảm thương trước hoàn cảnh của bé Phong, nhiều bạn đọc đã quan tâm, chia sẻ và hỗ trợ cậu bé số tiền 300.927.685 đồng.

Bà Nguyễn Thị Nguyệt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh thăm hỏi, động viên gia đình bé Phong

Tại buổi trao quà, bà Nguyễn Thị Nguyệt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, gửi lời cảm ơn tới các mạnh thường quân và Báo VietNamNet đã làm cầu nối, giúp gia đình Phong có thêm nguồn lực trong lúc khó khăn.

Theo bà Nguyệt, sự chung tay của bạn đọc, các tổ chức, cá nhân là nguồn động viên thiết thực đối với gia đình, giúp Phong có thêm điều kiện chăm sóc và điều trị bệnh.

Nhân dịp này, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và phường Trần Phú cũng có phần quà nhỏ động viên bé Phong và gia đình.

Số tiền trên là tình cảm của đông đảo bạn đọc Báo VietNamNet dành cho bé Phong. Đây là nguồn hỗ trợ thiết thực, giúp gia đình giảm bớt phần nào gánh nặng chi phí trong quá trình điều trị bệnh kéo dài.