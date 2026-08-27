MS 2026.230

Nhìn con trai nằm bất động trên giường bệnh, bà Phan Thị Huyền (SN 1979, trú thôn Long Giang, xã Hương Bình, tỉnh Hà Tĩnh) nhớ lại biến cố xảy ra với gia đình cách đây 10 năm. Chồng bà, ông Đặng Đình Thiên (SN 1972), từng tử vong sau một tai nạn trong trận lũ năm 2016, để lại vợ cùng 3 người con trai còn nhỏ.

Từ đó, bà Huyền một mình gồng gánh nuôi 3 con khôn lớn. Sau khi học hết lớp 12, hai người con lớn là Đặng Đình Mạnh (SN 2001) và Đặng Đình Dương (SN 2005) lần lượt nghỉ học để đi làm, phụ giúp mẹ nuôi em trai út Đặng Đình Khanh (SN 2010) ăn học.

Mạnh vào Đồng Nai làm công nhân chiết nạp bình gas, thu nhập chỉ đủ trang trải cuộc sống. Còn Dương ở quê, làm phụ hồ, tranh thủ kiếm tiền phụ mẹ và chăm lo cho em.

Khoảng 21h ngày 10/4/2026, sau một ngày làm việc, trên đường trở về nhà, không may Dương bị ngã được người dân địa phương đưa vào Trung tâm Y tế Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh) sơ cứu.

“Lúc đó tôi đang ở nhà thì nhận được điện thoại báo con gặp nạn cách nhà tôi không xa. Nghe xong tôi chết điếng người, đến khi đến bệnh viện tôi thấy con nằm bất động”, bà Huyền kể.

Theo bệnh án của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, Dương đã phẫu thuật sọ não vào tháng 4/2026. Ngày 23/7, Dương được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Ba Lan (tỉnh Nghệ An) và phẫu thuật ghép sọ vào ngày 28/7.

Tuy nhiên, gia đình cho biết, sau phẫu thuật, tình trạng của Dương chuyển biến phức tạp nên ngày 12/8 vừa qua, Dương được chuyển ra Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Tại đây, sau 8 ngày theo dõi và điều trị, ngày 19/8, các bác sĩ khoa Phẫu thuật thần kinh 1 đã tiến hành phẫu thuật cho Dương.

Vụ tai nạn khiến Dương bị chấn thương nặng

Phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Việt Đức) cho biết, bệnh nhân Đặng Đình Dương, 21 tuổi, bị tai nạn giao thông và đã được phẫu thuật can thiệp chấn thương sọ não cách đây 4 tháng. Khi nhập viện, bệnh nhân trong tình trạng sức khỏe rất yếu, thở qua ống nội khí quản, vết mổ thấm dịch. Hiện bệnh nhân đã được phẫu thuật dẫn lưu não thất - ổ bụng và mỗi ngày cần khoảng 2 triệu đồng chi phí điều trị và phục hồi chức năng.

Hiện Dương vẫn trong tình trạng hôn mê sâu. Từ một thanh niên trẻ, khỏe bình thường, giờ đây Dương nằm bất động trên giường bệnh, phải nhờ vào sự chăm sóc hoàn toàn từ nhân viên y tế và người thân.

Tính mạng của Dương đang nguy kịch

Theo gia đình, sau gần 4 tháng điều trị và trải qua nhiều lần phẫu thuật, chi phí đã lên tới gần 300 triệu đồng. Với gia đình thuần nông, đây là khoản tiền vượt quá khả năng.

Để có chi phí chữa trị cho con, bà Huyền phải vay mượn từ người thân, anh em và những mối quen biết. Mạnh, người con trai đang làm công nhân chiết nạp bình gas ở Đồng Nai, cũng chắt chiu tiền lương gửi về phụ mẹ điều trị cho em.

Tuy nhiên, sau nhiều tháng chạy chữa, nguồn tiền vay mượn của gia đình đã gần như cạn kiệt. Trong khi đó, nếu vượt qua được giai đoạn nguy kịch, Dương còn cần thời gian dài phục hồi chức năng, kéo theo nhiều khoản chi phí.

Đơn xác nhận gia đình bà Huyền có hoàn cảnh khó khăn

Đứng bên giường bệnh con trai, bà Huyền nghẹn ngào: “10 năm trước tôi đã mất chồng do tai nạn từ thiên tai, giờ tôi chẳng biết bấu víu vào đâu để cứu con. Chẳng lẽ tôi lại mất nốt đứa con trai này sao?”.

Mỗi ngày, chi phí điều trị cho Dương vẫn phát sinh, trong khi gia đình hiện không còn khả năng lo liệu. Lúc này gia đình bà Huyền đang rất cần sự hỗ trợ để có thêm điều kiện tiếp tục điều trị cho Dương.

Bạn đọc giúp em Đặng Đình Dương có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 110628136866, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.230 (em Đặng Đình Dương) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến bà Phan Thị Huyền (mẹ của Dương) theo địa chỉ: Thôn Long Giang, xã Hương Bình, tỉnh Hà Tĩnh. Số điện thoại: 0348553233.

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