MS 2026.208

Đôi mắt đỏ hoe, cậu bé Hồ Thanh Phong (trú ở tổ dân phố Thạch Đồng, phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh) đưa tay quệt nước mắt. Phong không xin đồ chơi mới, cũng chẳng mong một chuyến đi chơi xa như những đứa trẻ cùng trang lứa. Sau vài giây im lặng, Phong nghẹn ngào: "Cháu chỉ ước một điều duy nhất là được khỏe mạnh".

Bé Phong khóc khi biết bệnh tình của mình phải ghép gan mới có thể sống

Điều ước tưởng chừng rất đỗi bình dị ấy lại là điều khó thực hiện nhất đối với cậu bé mắc bệnh teo đường mật bẩm sinh hiếm gặp, đã biến chứng thành xơ gan. Khi nghe mẹ kể bác sĩ nói muốn có cơ hội tiếp tục sống, phải được ghép gan với chi phí từ 1,2 đến 1,5 tỷ đồng, Phong đã òa khóc.

Cậu bé quay sang ông nội, người nhiều năm làm nghề phụ hồ để chắt chiu từng đồng thuốc men cho cháu, rồi hỏi trong tiếng nấc: "Ông có đủ tiền chữa bệnh cho cháu không?".

Ông nội Phong không trả lời được câu hỏi ấy, chỉ lặng lẽ quay mặt lau nước mắt.

Thấy anh trai khóc, em gái mới 4 tuổi của Phong cũng oà khóc theo

Năm 2017, vợ chồng anh Hồ Sỹ Định (SN 1995) và chị Nguyễn Thị Thúy Liên (SN 1995) vỡ òa hạnh phúc khi đón con trai đầu lòng Hồ Thanh Phong. Thế nhưng niềm vui chẳng kéo dài được bao lâu. Sau vài tháng, Phong bị vàng da kéo dài. Gia đình đưa con ra Bệnh viện Nhi Trung ương thăm khám và chết lặng khi bác sĩ chẩn đoán Phong mắc bệnh teo đường mật bẩm sinh – căn bệnh hiếm gặp với tỷ lệ khoảng 1/15.000 trẻ.

Mới tròn 3 tháng tuổi, Phong đã phải trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ túi mật. Từ đó đến nay, tuổi thơ của em gắn liền với bệnh viện, thuốc men và những đợt điều trị triền miên.

"Bác sĩ bảo đây là bệnh hiếm, nhưng không ngờ lại rơi vào con của em", chị Liên nghẹn ngào.

Chị Liên bất lực trước chi phí ghép gan cho con trai lên tới cả tỷ đồng

Suốt gần 9 năm qua, Phong chưa một ngày ngừng dùng thuốc. Riêng tiền thuốc ngoài danh mục bảo hiểm đã khoảng 5 triệu đồng mỗi tháng, chưa kể chi phí đi lại, ăn ở mỗi lần ra Hà Nội điều trị. Mỗi đợt nhập viện thường kéo dài ít nhất 10 ngày.

Những tưởng ca phẫu thuật khi còn nhỏ sẽ giúp con có thêm hy vọng, nhưng bệnh tình ngày càng nặng. Phong bị biến chứng xơ gan và hội chứng gan phổi, khiến lượng ôxy trong máu giảm thấp. Đôi môi, đầu ngón tay và đầu ngón chân của em thường xuyên tím tái, nhiều lần ngất xỉu vì thiếu ôxy.

Theo gia đình Phong, Bệnh viện Nhi Trung ương đã hướng dẫn gia đình chuyển sang Bệnh viện Việt Đức để thực hiện ghép gan. Theo tính toán, dù đã có bảo hiểm y tế, chi phí ca ghép vẫn dao động từ 1,2 đến 1,5 tỷ đồng. Người hiến gan có thể là mẹ của Phong hoặc từ nguồn hiến tạng của người chết não, nhưng số tiền gia đình phải chuẩn bị gần như không thay đổi.

Điều ước duy nhất của Phong là chỉ mong được khoẻ mạnh

Đó là khoản tiền vượt quá khả năng của gia đình vốn nhiều năm nay chỉ trông vào những công việc lao động phổ thông. Để có thời gian chăm con, chị Liên buộc phải nghỉ hẳn việc đồng áng, theo con vào bệnh viện. Anh Hồ Sỹ Định sức khoẻ kém. Năm 2021, anh phải phẫu thuật cắt một phần phổi do mắc kén phổi. Sau ca phẫu thuật, sức khỏe giảm sút khiến công việc của anh bấp bênh.

Người gồng gánh chính trong gia đình là ông nội Hồ Sỹ Đề (SN 1970), ngày ngày đi phụ hồ. Tiền công ít ỏi từ nghề phụ hồ của ông Đề phần lớn được dành để mua thuốc cho cháu. Trong khi đó, bà nội Lưu Thị Cầm (SN 1973) lặng lẽ đi nhặt ve chai, góp nhặt từng đồng trang trải cuộc sống.

"Phong hiểu chuyện đến đau lòng. Bố mẹ cháu sức khỏe đều yếu, công việc không ổn định. Nhiều năm nay, vợ chồng tôi làm lụng, vay mượn khắp nơi để lo viện phí cho cháu. Giờ gia đình đã kiệt quệ, không biết bấu víu vào đâu nhưng cũng không thể nhìn cháu mà không cứu", ông Hồ Sỹ Đề xót xa.

Bà Lưu Thị Cầm bật khóc khi nói về bệnh tình của cháu nội

Năm nay học lớp 4 nhưng Phong đến trường thất thường. Mỗi khi bệnh trở nặng, cậu bé lại phải nghỉ học để nhập viện.

"Mỗi lần thấy cả nhà chạy vạy vay mượn tiền chữa bệnh cho mình, Phong lại lặng lẽ khóc. Em gái của Phong năm nay mới 4 tuổi, thấy anh khóc cũng òa khóc theo. Nhìn hai con còn quá nhỏ, gánh nặng ngày một lớn, tôi đau lòng lắm nhưng không biết phải làm gì để cứu con", chị Liên nghẹn giọng.

Để có tiền trang trải viện phí cho cháu, bà Cầm phải ngược xuôi nhặt ve chai, phế liệu

Bà Lê Thị Phương Chi, Phó Chủ tịch UBND phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết, gia đình anh Định, chị Liên có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều năm chạy chữa cho cháu Phong đã khiến kinh tế gia đình gần như kiệt quệ. Trước chi phí ghép gan vượt quá khả năng của gia đình, địa phương mong các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ để cháu có cơ hội được điều trị.

Bạn đọc giúp gia đình bé Hồ Thanh Phong có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 110628136866, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.208 (bé Hồ Thanh Phong) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến chị Nguyễn Thị Thúy Liên (mẹ bé Phong) theo địa chỉ: tổ dân phố Thạch Đồng, phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh.

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo Thời gian qua, một số hoàn cảnh khó khăn được báo đăng tải kêu gọi giúp đỡ đã bị các đối tượng xấu lợi dụng. Chúng giả danh cá nhân, tổ chức hảo tâm, không chuyển tiền thật mà dùng phần mềm, website tạo biên lai chuyển khoản giả, hiển thị trạng thái "giao dịch thành công" giống hệt thông báo của ngân hàng. Sau đó, các đối tượng gửi hình ảnh này cho người nhận để yêu cầu xác nhận hoặc gọi điện đề nghị cung cấp “mã truy cập” với lý do giúp nhận tiền nhanh hơn. Đây là thủ đoạn đã được cơ quan chức năng nhiều lần cảnh báo. Báo VietNamNet khuyến cáo các nhân vật và bạn đọc không xác nhận giao dịch với người lạ, không cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP, email cho bất kỳ ai. Đồng thời, không truy cập link lạ, không gọi điện theo số do đối tượng cung cấp, không quét mã QR không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần nhanh chóng liên hệ cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý