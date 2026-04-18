Tối 18/4, trao đổi với PV VietNamNet, một lãnh đạo xã Mỏ Vàng cho biết, hiện tại các lực lượng chức năng của xã và tỉnh Lào Cai đang nỗ lực tìm kiếm cháu A.

Theo vị lãnh đạo xã, trước đó, vào ngày 9/4, bố của A. là anh P.V.S. đánh con do nghi ngờ A. lấy 100.000 đồng của bà.

Anh S. dùng dây điện dài khoảng 50cm đánh, sau đó bắt A. đứng giữa nhà từ 19h đến 3h hôm sau rồi mới cho con đi ngủ. Đến sáng ngày 10/4, anh S. đi làm bình thường.

Đến ngày 13/4, Công an xã Mỏ Vàng nhận được báo cáo của Trường THCS Mỏ Vàng và gia đình về việc cháu P.X.A. bỏ học, bỏ nhà đi khỏi địa phương từ ngày 9/4.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã phối hợp với gia đình, nhà trường và người dân để tìm kiếm tuy nhiên hiện tại việc tìm kiếm chưa có kết quả.