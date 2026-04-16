Trưa 16/4, người dân khu vực sông Hồng, đoạn gần cầu Chương Dương (phường Hồng Hà, TP Hà Nội), phát hiện một thi thể nổi trên mặt nước và nhanh chóng trình báo cơ quan công an.

Theo anh Vũ Viết T., ngay sau khi phát hiện sự việc, người dân đã hỗ trợ đưa thi thể nạn nhân vào bờ, đồng thời bảo vệ hiện trường để chờ lực lượng chức năng đến xác minh, xử lý.

Khoảng 14h cùng ngày, cơ quan công an có mặt tại hiện trường, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ và xác định danh tính nạn nhân là N.M.T. (SN 1991, trú tại Hà Nội). Được biết, nạn nhân đã mất tích 3 ngày trước khi được phát hiện.

Lãnh đạo UBND phường Hồng Hà xác nhận vụ việc và cho biết cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân.

Trước đó, sáng cùng ngày, người dân cũng phát hiện một thi thể trôi trên sông Đuống, đoạn qua thôn Phù Đổng 2, xã Phù Đổng (TP Hà Nội), nên đã trình báo cơ quan chức năng. Thông tin ban đầu xác định, nạn nhân là nam giới.

Đại diện Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ - Công an TP Hà Nội xác nhận vụ việc nêu trên và cho biết lực lượng chức năng đang khẩn trương tiến hành các biện pháp nghiệp vụ nhằm xác minh danh tính nạn nhân, đồng thời điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong.