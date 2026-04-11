Liên quan đến vụ nam sinh viên ở TPHCM mất tích, bỏ lại xe máy, ba lô trên cầu Phú Mỹ, anh T.H.L. (26 tuổi, quê Vĩnh Long) vừa cho biết gia đình đã tìm thấy thi thể T.H.T.S. (21 tuổi, em trai anh L.)

Như đã đưa tin, sáng 5/4, em S. đeo ba lô, điều khiển xe máy rời chỗ trọ như thường ngày đi học. Ngay trong sáng hôm đó, anh L. nhận được cuộc điện thoại của Công an phường Cát Lái thông báo tìm thấy xe máy, ba lô của S. ở cầu Phú Mỹ.

Gia đình đã tìm thấy thi thể nam sinh viên T.H.T.S. Ảnh: Gia đình cung cấp

Anh L. đến hiện trường, cùng người thân tìm kiếm khắp nơi nhưng không có kết quả. Gia đình đã trình báo cơ quan công an về sự việc S. mất tích.

Đến sáng 10/4, gia đình tìm thấy thi thể của S. trong bụi cây ở khu vực dạ cầu Phú Mỹ. Sau khi công an thực hiện điều tra ban đầu, gia đình đã tiếp nhận thi thể của S. để đưa về quê lo hậu sự.

Theo tìm hiểu của phóng viên, S. là sinh viên năm thứ 3 của một trường đại học tại TPHCM. Trước khi mất tích, nam sinh có biểu hiện căng thẳng, lo âu về việc học tập và cuộc sống.