Sáng 9/4, lãnh đạo UBND phường Phước Hội (tỉnh Lâm Đồng) cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể thuyền viên mất tích khi tàu đang neo đậu trên sông Dinh, gần khu vực cầu Tân Lý.

Thi thể thuyền viên Mai Văn L. (51 tuổi, quê Khánh Hòa) được phát hiện vào rạng sáng cùng ngày, gần khu vực tàu neo đậu.

Khu vực phát hiện thi thể thuyền viên. Ảnh: C.T

Trước đó, khoảng 19h ngày 5/4, anh Đỗ Ngọc L. (32 tuổi, tạm trú phường La Gi; chủ tàu cá số hiệu BTh 80633 TS) đến Công an phường Phước Hội trình báo việc ông L. bất ngờ mất tích khi tàu đang neo đậu gần khu vực cầu Tân Lý.

Theo trình báo, khoảng 15h30 ngày 5/4, khi xuống tàu chuẩn bị ra khơi, các thuyền viên không thấy ông L. nên tổ chức tìm kiếm.

Kiểm tra một tàu cá neo đậu cách đó khoảng 10m, mọi người phát hiện toàn bộ đồ dùng cá nhân của ông L. như điện thoại, quần áo vẫn còn, nhưng không thấy ông này.

Các thuyền viên sau đó lặn tìm tại khu vực tàu neo đậu và vùng nước lân cận nhưng không có kết quả.

Hiện tại, lực lượng chức năng đã khám nghiệm tử thi, sau đó bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.