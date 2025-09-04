Ngày 4/9, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả cho biết, vào hồi 23h ngày 2/9, sản phụ V.T.H. (40 tuổi, trú tại phường Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh) nhập viện trong tình trạng thai 41 tuần, chuyển dạ lần 5, ngôi đầu, thai to kèm đái tháo đường thai kỳ.
Sau khi thăm khám và nhận định nguy cơ cao cho mẹ và bé, các bác sĩ Khoa Phụ sản đã quyết định mổ lấy thai khẩn cấp.
Kíp phẫu thuật gồm bác sĩ chuyên khoa 2 Từ Thị Đào, Phó trưởng khoa, phụ trách khoa Phụ sản, bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Văn Trung, Khoa Phụ sản và bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Đức Mạnh Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức đảm nhiệm.
Em bé trai chào đời nặng 6,2kg, là em bé nặng nhất từng sinh ở Khoa Phụ sản của bệnh viện.
Bé có biểu hiện thở khò khè, tím nhẹ môi và đầu chi, được chuyển sang Khoa Nhi để theo dõi.
Sáng 3/9, sức khỏe của mẹ và bé đã ổn định. Đến ngày 4/9, sức khỏe em bé đã tốt hơn và tiếp tục được hỗ trợ và theo dõi tại Khoa Nhi của bệnh viện.