Bệnh nhi được đưa vào Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Nhi Hà Nội trong tình trạng quấy khóc dữ dội. Bác sĩ chẩn đoán đây là một ca cấp cứu khẩn cấp do xoắn tinh hoàn. Chỉ định mổ ngay lập tức được đưa ra, bỏ qua thời gian chờ kết quả xét nghiệm.

Nhờ được can thiệp kịp thời trong "6 giờ vàng" từ khi trẻ có biểu hiện, tinh hoàn của bệnh nhi đã được bảo tồn thành công. Sau phẫu thuật 1 ngày, trẻ bình phục và tỉnh táo hoàn toàn.

Bác sĩ chuyên khoa II Trần Văn Quyết, Trưởng Khoa Ngoại Tổng hợp, ngày 4/9 cho biết xoắn tinh hoàn là "cơn ác mộng" có thể xảy ra ở bất kỳ bé trai nào, đặc biệt là lứa tuổi sơ sinh (tỷ lệ mắc 1/4.000 trẻ nam) và tuổi tiền dậy thì.

Những trường hợp này được xếp vào loại "tối cấp cứu", do sau 6 giờ, tinh hoàn có nguy cơ hoại tử không hồi phục. Hơn nữa, triệu chứng bệnh dễ bị nhầm lẫn, bỏ sót bởi trẻ nhỏ chỉ quấy khóc, trẻ lớn có thể đau vùng bụng dưới (hố chậu hai bên) dễ chẩn đoán nhầm với đau bụng do viêm ruột thừa và các tình trạng rối loạn tiêu hóa.

"Nếu chậm trễ trong phát hiện và can thiệp, trẻ có thể phải cắt bỏ tinh hoàn, ảnh hưởng tới tâm lý, nội tiết và khả năng sinh sản sau này", bác sĩ Quyết cho biết.

Vị bác sĩ khuyến cáo phụ huynh không chủ quan khi thấy bé trai đột ngột đau bìu/bụng dưới hoặc quấy khóc bất thường. Việc đầu tiên là kiểm tra vùng kín của con. Nếu thấy bìu sưng, thay đổi màu sắc so với bên đối diện, đau, hãy đưa con đến bệnh viện có chuyên khoa Nhi ngay lập tức, không tự ý điều trị hoặc chờ đợi ở nhà.