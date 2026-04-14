Ngày 14/4, lãnh đạo Công an phường Việt Hưng cho biết đơn vị đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội bắt giữ Nguyễn Tuấn Tú (SN 2001, trú tại phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám; nghi phạm chính) và Nguyễn Đức Huy (SN 2003, trú tại phường Phủ Lý, Ninh Bình; đối tượng giúp sức).

Tú và Huy trộm hòm tiền mừng rồi tẩu thoát. Ảnh: CACC

Trước đó, tối 11/4, một gia đình trên phố Ngô Gia Tự (phường Việt Hưng) bàng hoàng phát hiện hòm tiền mừng cưới bị trộm. Gia đình ước tính số tiền trong hòm lên tới hàng trăm triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo của người dân, Công an phường Việt Hưng đã khẩn trương phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự vào cuộc truy bắt đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng nhanh chóng xác định Tú là nghi phạm chính.

Theo điều tra ban đầu, Tú quen biết chú rể qua một hội nhóm thiện nguyện. Khi thấy thông tin mời cưới được đăng tải, đối tượng dù không được mời nhưng vẫn nảy sinh ý định đến địa điểm tổ chức để trộm cắp.

Lợi dụng đám cưới đông người, việc kiểm soát lỏng lẻo, Tú nhanh chóng bê trộm hòm tiền mừng rồi rời khỏi hiện trường.

Mọi toan tính của đối tượng nhanh chóng bị bóc trần. Công an đã bắt giữ Tú khi chưa kịp tẩu tán tài sản, đồng thời làm rõ vai trò giúp sức của Huy trong quá trình bỏ trốn. Toàn bộ số tiền bị chiếm đoạt là 319,9 triệu đồng đã được thu hồi đầy đủ.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.