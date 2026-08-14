Định hình vị thế bằng hệ sinh thái công nghiệp toàn diện

Nhiều thập niên qua, Becamex đã tiên phong định hình và chuẩn hóa mô hình “Công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ”. Đây là một hệ sinh thái khép kín nhưng cởi mở, nơi có đủ năng lực thu hút các dòng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) chất lượng cao, công nghệ tiên tiến và nguồn nhân lực tinh hoa.

Không chỉ bàn giao quỹ đất sạch, Becamex còn mang đến một môi trường sống và làm việc hoàn chỉnh với hạ tầng giao thông liên vùng, logistics, hệ thống giáo dục - đào tạo, y tế, nhà ở xã hội và hàng loạt dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp.

Toàn cảnh trụ sở Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex

Khởi nguồn từ phía Bắc TP.HCM, mô hình này đã được Becamex cùng các đối tác chiến lược nhân rộng ra nhiều tỉnh, thành trên khắp dải đất hình chữ S. Mỗi nơi Becamex đặt chân đến đã hình thành những cực tăng trưởng công nghiệp mới, khẳng định dấu ấn của một thương hiệu Việt mang tầm vóc quốc tế.

Mở rộng không gian phát triển

Bước vào giai đoạn phát triển mới, TP.HCM đang đứng trước bài toán về việc giải tỏa áp lực hạ tầng lõi và mở rộng không gian kinh tế. Trong bối cảnh đó, những nền tảng mà Becamex đã kiên trì kiến tạo tại khu vực phía Bắc Thành phố và các vùng phụ cận phát huy giá trị.

Với tầm nhìn chiến lược, Becamex đã chuẩn bị sẵn sàng một không gian phát triển quy mô lớn, đồng bộ và hiện đại. Sự hiện diện của mạng lưới khu công nghiệp, đô thị thông minh do Becamex phát triển được kỳ vọng như một vùng hậu thuẫn chiến lược, giúp khu vực phía Bắc TP.HCM hội tụ đầy đủ điều kiện để đón đầu các dòng đầu tư mới.

Khi các nhà đầu tư toàn cầu ngày càng khắt khe trong việc lựa chọn điểm đến, một hệ sinh thái hoàn chỉnh như của Becamex hứa hẹn là thỏi nam châm thu hút các “ông lớn” công nghệ, các dự án sản xuất công nghệ cao, qua đó mở rộng không gian phát triển kinh tế vành đai và tạo ra sức bật mới cho toàn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp thế hệ mới

Đại diện Becamex chia sẻ, giải thưởng “Made by Vietnam Day 2026” không đơn thuần vinh danh những thành tựu đã qua, mà là bệ phóng và kỳ vọng cho hành trình bứt phá sắp tới của doanh nghiệp. Nhận thức rõ sự thay đổi của chuỗi cung ứng toàn cầu, Becamex đang chủ động thực hiện một cuộc “cách mạng” nội tại: Chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ công nghiệp truyền thống sang hệ sinh thái công nghiệp thế hệ mới. Động lực của hệ sinh thái mới này không dựa vào nhân công giá rẻ hay tài nguyên sẵn có, mà được đặt trên bốn trụ cột: Khoa học công nghệ, Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi số và Phát triển Xanh - Bền vững.

Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex nhận danh hiệu "Dấu ấn Thương hiệu Việt hàng đầu"

Các khu công nghiệp hiện hữu và xây mới đang được Becamex định hướng nâng cấp thành những Khu công nghiệp thông minh (Smart IP) và Khu công nghiệp khoa học công nghệ (Science & Tech IP). Tại đây, ranh giới giữa sản xuất và nghiên cứu được xóa nhòa. Becamex chủ động tăng cường kết nối doanh nghiệp với các viện nghiên cứu, trường đại học, trung tâm R&D (Nghiên cứu & Phát triển), các chuyên gia hàng đầu và những tập đoàn công nghệ quốc tế. Đây được xem là nền tảng cốt lõi để thu hút những ngành công nghiệp có hàm lượng tri thức cao, công nghệ sạch và giá trị gia tăng vượt trội trong thời gian tới.

Từ nhà phát triển hạ tầng đến người kiến tạo tương lai

Với nền tảng công nghiệp quy mô lớn đã được định hình, cùng hệ sinh thái khoa học công nghệ đang từng bước hoàn thiện, Becamex đã bứt phá khỏi định vị của một nhà phát triển bất động sản công nghiệp truyền thống, vươn mình trở thành lực lượng tiên phong, kiến tạo động lực tăng trưởng mới cho TP.HCM.

Theo đại diện doanh nghiệp, trong chặng đường sắp tới, sứ mệnh của Becamex gắn liền với khát vọng vươn mình của TP.HCM - chuyển đổi từ một trung tâm công nghiệp - dịch vụ truyền thống sang một siêu đô thị có năng lực cạnh tranh toàn cầu, dựa trên nền tảng khoa học công nghệ và phát triển bền vững.

Giải thưởng tại Made by Vietnam Day 2026 đã khẳng định tầm nhìn hạ tầng chiến lược của Becamex. Đó là hành trình nâng tầm: Từ kiến tạo mặt bằng đón dòng vốn đầu tư, đến thiết lập hệ sinh thái và không gian phát triển đột phá cho TP.HCM lẫn nền kinh tế quốc gia.

(Nguồn: Becamex)