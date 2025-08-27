Trong bối cảnh xã hội hiện đại, nhiều gia đình đang đối mặt với những thách thức lớn trong việc nuôi dạy con cái. Cuốn sách Bên con, cha mẹ luôn ở đó (Saigon Books phát hành) của tác giả Thích Khải Thành đã ra đời như một ánh sáng soi đường về vai trò làm cha mẹ.

Không chỉ đơn thuần là những lời khuyên giáo dục, cuốn sách này gợi mở một hành trình tu tập ngay trong đời sống thường nhật, nơi việc nuôi dạy con cái trở thành cơ hội để người lớn chuyển hóa chính mình bằng tình thương có trí tuệ.

Ngày nay, những mối quan hệ trong gia đình - vốn được coi là gần gũi và tự nhiên nhất - lại trở thành nơi chất chứa nhiều hiểu lầm, tổn thương và giằng co im lặng. Nhiều cha mẹ thường xuyên cảm thấy lạc lõng trước con cái: không biết cách trò chuyện, không hiểu vì sao con phản kháng, thu mình hoặc trở nên bất ổn.

Cuốn sách "Bên con, cha mẹ luôn ở đó" của Thích Khải Thành.

Áp lực về thành tích, kỳ vọng xã hội và mô hình "cha mẹ lý tưởng" khiến nhiều người rơi vào cảm giác tội lỗi hoặc bất lực khi không thể nuôi con "đúng cách". Tình trạng này tạo ra một nghịch lý đau lòng: càng thương con bằng bản năng, cha mẹ lại càng khiến con sợ hãi; càng muốn bảo vệ và chỉ đường, họ lại càng trở nên kiểm soát.

Không đi theo con đường lý thuyết giáo dục truyền thống, Bên con, cha mẹ luôn ở đó mang đến một phương pháp tiếp cận mới mẻ. Tác giả không viết để chỉ đường cho con, mà để mời gọi cha mẹ soi lại chính mình: tâm mình đang yên hay động? Thương con bằng lòng tin hay sự lo lắng?

Cuốn sách tập trung vào những chủ đề cốt lõi như tình thương có trí tuệ, phân biệt giữa yêu thương bản năng và tình thương có hiểu biết. Đặc biệt, tác giả ứng dụng 4 Tâm vô lượng (Từ - Bi - Hỷ - Xả) trong đời sống gia đình, cho thấy rằng tu tập không nhất thiết phải lên chùa hay tụng kinh mỗi ngày, mà từng ánh mắt, câu nói với con cũng là nơi để thực hành từ bi và buông xả.

Thích Khải Thành sinh ngày 20/9 tại Bình Thuận, nguyên quán Quảng Trị. Sau khi tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế năm 2011, Thầy phát nguyện xuất gia và bước vào đời sống tu học. Hiện tại, Thầy là trụ trì chùa Pháp Bảo (TP. Biên Hòa, Đồng Nai) và tích cực hoằng pháp, hướng dẫn các khóa tu dành cho thanh thiếu niên và gia đình.

Với văn phong dung dị, từ tốn và đầy chất quán chiếu, Thích Khải Thành mong muốn chia sẻ Phật pháp bằng hình thức giản dị nhưng không rời chiều sâu trí tuệ, giúp người trẻ và gia đình hiện đại tìm lại sự an trú, hiểu biết và yêu thương trong từng bước đi giữa đời sống.