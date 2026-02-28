Nền tảng du lịch trực tuyến Tripadvisor vừa công bố Giải thưởng Travelers' Choice Best of the Best Destinations 2026, trong đó TP Huế vinh dự xếp thứ 6/25 điểm đến trăng mật lãng mạn nhất thế giới.

Theo đánh giá từ du khách quốc tế trên Tripadvisor, Huế "không chỉ là điểm tham quan lịch sử mà còn là nơi thời gian như chậm lại, tạo điều kiện để các cặp đôi tận hưởng những khoảnh khắc riêng tư và sâu lắng".

Sự kết hợp giữa cảnh quan hữu tình, ẩm thực tinh tế và hệ thống lưu trú boutique, resort cao cấp ven sông đã góp phần định vị Huế như một lựa chọn lý tưởng cho tuần trăng mật.

Hạng mục điểm đến trăng mật tôn vinh những nơi mang đến không gian lãng mạn, riêng tư và giàu trải nghiệm cảm xúc dành cho các cặp đôi.

Mùa du lịch Huế thường kéo dài từ tháng 11 năm trước đến tháng 4 năm sau, trong đó khoảng thời gian tháng 2 tới đầu tháng 4, thời tiết mát mẻ, trời trong xanh, nắng dịu dàng, rất lý tưởng để đi tham quan, ngắm cảnh. Từ trước tết Nguyên đán tới nay, những hình ảnh nên thơ về Huế được chia sẻ rộng khắp mạng xã hội.

Theo thống kê, kỳ nghỉ tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, du lịch Huế ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng. Tổng lượng khách đến thành phố ước đạt hơn 520.000 lượt, tăng 245% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế ước đạt hơn 249.000 lượt, tăng 219%; khách nội địa ước đạt hơn 274.370 lượt, tăng 273% so với cùng kỳ.

Cây cầu Trường Tiền bắc qua dòng sông Hương hiền hòa, thơ mộng là địa điểm đặc biệt, ai cũng muốn ghé qua khi tới Huế. Thời điểm này phía chân cầu là bờ cỏ xanh mơn mởn và những rặng hoa túy điệp, cúc khoe sắc rực rỡ. Ảnh Đồng Hồ Vy

Đồng Hồ Vy, một người con xứ Huế chia sẻ, tháng 2, tháng 3, Huế mang vẻ đẹp rực rỡ hơn khi nhiều loại hoa khoe sắc. Thời điểm này, thành phố cũng đông đúc du khách hơn nhưng vẫn giữ được nét dịu dàng rất đặc trưng, khiến ai tới cũng yêu mến. Ảnh: Đồng Hồ Vy

Cuối chiều, du khách có thể thong thả đi bộ dọc bờ sông Hương, ngắm khung cảnh hoàng hôn yên bình, lãng mạn. Ảnh: Đồng Hồ Vy

Nhiều du khách chia sẻ, đầu năm là thời điểm Huế "đứng góc nào cũng thấy đẹp". Ảnh: Đồng Hồ Vy

Nếu muốn ngắm thành phố lung linh ánh đèn từ dòng sông Hương, du khách có thể lên thuyền rồng và thưởng thức "đặc sản" ca Huế. Ảnh: Đồng Hồ Vy

Đại Nội Huế có hơn 100 công trình kiến trúc nổi bật như Ngọ Môn, điện Thái Hòa, cung Diên Thọ, cung Trường Sanh, Hưng miếu, Thế miếu... Ngay từ cổng Ngọ Môn đến các sân điện, vườn cảnh bên trong Hoàng cung, sắc xuân hiện diện khắp nơi với những chậu hoa cúc, mai, trạng nguyên cùng nhiều tiểu cảnh cây xanh được bố trí công phu. Ảnh: Đồng Hồ Vy

Có nhiều thời gian ở Huế, du khách có thể ghé thăm cung An Định - mang dáng dấp như một tòa lâu đài châu Âu cổ kính tráng lệ, nhưng lại mang họa tiết hoa văn truyền thống cung đình Huế; chùa Thiên Mụ; chùa Từ Hiếu; lăng Minh Mạng; lăng Tự Đức...

Với những vị khách yêu thích khám phá thiên nhiên, phá Tam Giang, rừng Rú Chá hay Vườn Quốc gia Bạch Mã là những địa điểm lý tưởng. Những tháng đầu năm, tuy nước biển còn hơi lạnh nhưng những bãi biển như Thuận An, vịnh Lăng Cô đã rất đẹp mắt.