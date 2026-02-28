Nền tảng du lịch trực tuyến Tripadvisor vừa công bố Giải thưởng Travelers' Choice Best of the Best Destinations 2026, trong đó TP Huế vinh dự xếp thứ 6/25 điểm đến trăng mật lãng mạn nhất thế giới.
Theo đánh giá từ du khách quốc tế trên Tripadvisor, Huế "không chỉ là điểm tham quan lịch sử mà còn là nơi thời gian như chậm lại, tạo điều kiện để các cặp đôi tận hưởng những khoảnh khắc riêng tư và sâu lắng".
Sự kết hợp giữa cảnh quan hữu tình, ẩm thực tinh tế và hệ thống lưu trú boutique, resort cao cấp ven sông đã góp phần định vị Huế như một lựa chọn lý tưởng cho tuần trăng mật.
Hạng mục điểm đến trăng mật tôn vinh những nơi mang đến không gian lãng mạn, riêng tư và giàu trải nghiệm cảm xúc dành cho các cặp đôi.
Mùa du lịch Huế thường kéo dài từ tháng 11 năm trước đến tháng 4 năm sau, trong đó khoảng thời gian tháng 2 tới đầu tháng 4, thời tiết mát mẻ, trời trong xanh, nắng dịu dàng, rất lý tưởng để đi tham quan, ngắm cảnh. Từ trước tết Nguyên đán tới nay, những hình ảnh nên thơ về Huế được chia sẻ rộng khắp mạng xã hội.
Theo thống kê, kỳ nghỉ tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, du lịch Huế ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng. Tổng lượng khách đến thành phố ước đạt hơn 520.000 lượt, tăng 245% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế ước đạt hơn 249.000 lượt, tăng 219%; khách nội địa ước đạt hơn 274.370 lượt, tăng 273% so với cùng kỳ.
Có nhiều thời gian ở Huế, du khách có thể ghé thăm cung An Định - mang dáng dấp như một tòa lâu đài châu Âu cổ kính tráng lệ, nhưng lại mang họa tiết hoa văn truyền thống cung đình Huế; chùa Thiên Mụ; chùa Từ Hiếu; lăng Minh Mạng; lăng Tự Đức...
Với những vị khách yêu thích khám phá thiên nhiên, phá Tam Giang, rừng Rú Chá hay Vườn Quốc gia Bạch Mã là những địa điểm lý tưởng. Những tháng đầu năm, tuy nước biển còn hơi lạnh nhưng những bãi biển như Thuận An, vịnh Lăng Cô đã rất đẹp mắt.