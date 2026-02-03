Ngành sản xuất: Tiền mặt để giữ nhịp sản xuất

Với các doanh nghiệp sản xuất, Tết không chỉ là kỳ nghỉ mà còn là giai đoạn nhạy cảm về nhân sự. Bất kỳ sự gián đoạn nào trong giai đoạn cao điểm giao hàng đều có thể dẫn đến việc chậm tiến độ và phát sinh chi phí lớn. Vì vậy, tiền mặt vẫn là công cụ trực diện và hiệu quả nhất để giữ nhịp sản xuất.

Tại Trung Quốc, nhiều doanh nghiệp chế tạo tiếp tục chi mạnh cho các khoản khuyến khích người lao động bám trụ trước và sau Tết.

Đáng chú ý, Tập đoàn pin CATL (Ningde Times), một trong những “ông lớn” ngành năng lượng mới áp dụng chính sách thưởng giữ ca 3.200 NDT (khoảng 12,3 triệu đồng)/người cho lao động đáp ứng đủ ngày công trong giai đoạn từ đầu đến cuối tháng 2/2026.

Khoản tiền này không thay thế tiền làm thêm ngày lễ mà được trả thêm như một biện pháp ổn định nhân sự.

Một số công ty giảm phong bao lì xì, thay bằng phúc lợi dài hạn như chăm sóc sức khỏe và nghỉ phép mở rộng dịp Tết. Ảnh minh họa: Baidu

Tại nhiều nhà máy điện tử, điện - cơ khí ở miền đông Trung Quốc, chính sách tương tự cũng được triển khai, với tổng thu nhập dịp Tết của công nhân có thể tăng thêm 30-40% so với tháng thường nếu đi làm đủ ngày.

Theo giới phân tích, việc doanh nghiệp dám chi tiền mặt quy mô lớn phản ánh hai yếu tố: đơn hàng ổn định và áp lực thiếu lao động là có thật. Trong bối cảnh thị trường lao động phân hóa mạnh, tiền mặt vẫn là cách nhanh nhất để giữ nhịp sản xuất không đứt gãy.

Internet - game: Ít phong bao, nhiều phúc lợi dài hạn

Trái ngược với sản xuất, các doanh nghiệp internet và game lại cho thấy một xu hướng khác. Thay vì “rải tiền” dịp Tết, nhiều công ty chọn tái cấu trúc phúc lợi, chuyển trọng tâm sang sức khỏe, thời gian nghỉ và trải nghiệm dài hạn.

Một số doanh nghiệp game tại Trung Quốc gây chú ý khi kéo dài kỳ nghỉ Tết lên tới 12 ngày, vượt xa số ngày nghỉ theo quy định.

Với những nhân viên ở lại trực Tết, ngoài tiền lương làm thêm theo luật, họ còn được hưởng phụ cấp theo ngày, gói chăm sóc gia đình hoặc thêm ngày nghỉ bù có lương sau Tết.

Trong khi đó, ByteDance (công ty mẹ của TikTok) tạo nhiều tranh luận khi tuyên bố dần loại bỏ phong bao và quà Tết truyền thống, đồng thời tăng mạnh ngân sách cho bảo hiểm y tế, nha khoa, tiêm chủng cho con nhân viên và các gói tập luyện sức khỏe.

Cách làm này được đánh giá là “ít cảm xúc hơn” nhưng lại giải quyết đúng những nhu cầu chi tiêu thiết thực trong đời sống đô thị.

Giới quan sát cho rằng, với các doanh nghiệp công nghệ, giữ người giỏi quan trọng hơn tạo không khí lễ hội. Phúc lợi vì thế được thiết kế để gắn bó dài hạn, thay vì chỉ tạo cao trào trong vài ngày Tết.

Công đoàn vào cuộc: Lấp khoảng trống phúc lợi

Không chỉ doanh nghiệp, các tổ chức công đoàn địa phương Trung Quốc cũng tích cực hỗ trợ người lao động, đặc biệt là nhóm lao động mới như tài xế công nghệ, giao hàng, lao động thời vụ.

Người lao động được thưởng và nhận phụ cấp nếu duy trì làm việc trước và sau Tết để đảm bảo nhịp sản xuất. Ảnh minh họa: Baidu

Tại tỉnh Quảng Đông, tổng kinh phí chăm lo Tết 2026 được huy động hơn 54 triệu NDT (khoảng 208 tỷ đồng), tập trung vào hỗ trợ vé tàu xe, phát phiếu xem phim, vé du lịch và duy trì các trạm dịch vụ 24/7 trong dịp cao điểm.

Tại thành phố Phúc Châu, hàng chục nghìn lao động được hỗ trợ bảo hiểm tai nạn, gói bảo hộ nghề nghiệp và dịch vụ sinh hoạt thiết yếu.

Điểm chung của các chính sách này là tính phổ quát nhưng có trọng tâm, không chạy theo hình thức mà tập trung vào chi phí sinh hoạt thực tế trong dịp Tết.

Tổng hợp các mô hình cho thấy, phúc lợi Tết 2026 tại các doanh nghiệp Trung Quốc đang chia thành 3 nhóm rõ ràng. Sản xuất - chế tạo ưu tiên tiền mặt để giữ người; Internet - công nghệ tập trung vào nghỉ phép và chăm sóc sức khỏe; trong khi công đoàn và khu vực công đóng vai trò bù đắp, hỗ trợ những nhóm lao động dễ tổn thương.

Điểm đáng chú ý là, dù hình thức khác nhau, tính “thực dụng” ngày càng rõ. Các doanh nghiệp cắt giảm những khoản mang tính trình diễn, thay bằng chi tiêu gắn với nhu cầu thật: thu nhập, sức khỏe, an toàn và ổn định việc làm.

Theo các chuyên gia nhân sự, trong bối cảnh kinh tế chưa hoàn toàn hồi phục, được trả lương đúng hạn, không bị cắt giảm và có công việc ổn định qua Tết đã là một dạng phúc lợi quan trọng, thậm chí vượt lên trên những phong bao đỏ truyền thống.

2026 cho thấy một điều rõ ràng: phúc lợi Tết không còn là “cho vui” mà đã trở thành một phần trong chiến lược quản trị nhân sự. Doanh nghiệp chi tiền hay chi thời gian, chọn tiền mặt hay chăm sóc sức khỏe, cuối cùng đều xoay quanh một câu hỏi: làm sao để người lao động yên tâm ở lại.

Theo Baidu