Năm 2016, tổ chức kỷ lục Guinness thế giới xác nhận Paulo Gabriel da Silva Barros và Katyucia Lie Hoshino là cặp vợ chồng thấp nhất thế giới. Họ không chỉ trở thành những gương mặt được công chúng quốc tế biết đến mà còn truyền cảm hứng bằng cách xây dựng một cuộc sống độc lập, hạnh phúc.

Ngôi nhà "đo ni đóng giày" của cặp đôi chồng cao 90cm, vợ cao 91cm. Ảnh: TLC

Quen nhau qua mạng xã hội

Anh Barros (hiện 40 tuổi) cao khoảng 90cm trong khi chị Hoshino (hiện 36 tuổi) chỉ cao 91cm. Hai người quen nhau qua mạng gần 20 năm trước. "Tôi thấy cô ấy rất xinh đẹp ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy", Barros chia sẻ.

Ban đầu, Barros nhắn tin nhưng Hoshino không đáp lại, thậm chí còn chặn liên lạc. Thế nhưng sau đó, Barros đã chinh phục được trái tim của Hoshino nhờ sự kiên trì và lòng chân thành.

Lần đầu tiên hai người gặp mặt trực tiếp vào tháng 12/2008. Họ duy trì mối quan hệ yêu xa trong 4 năm, thỉnh thoảng gặp nhau vài tháng một lần. Họ nhận thấy rằng khi ở bên nhau, cả hai sẽ mạnh mẽ hơn.

Sau 8 năm đồng hành, cặp đôi tổ chức hôn lễ tại London vào năm 2016. Đám cưới của họ nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế. Sau đó, tổ chức kỷ lục Guinness thế giới chính thức công nhận họ là cặp vợ chồng thấp nhất thế giới.

"Chúng tôi thấp bé nhưng có trái tim rộng lớn và tràn đầy tình yêu thương dành cho nhau, cũng như cho tất cả mọi người xung quanh. Cuộc sống đầy khó khăn nhưng chúng tôi rất hạnh phúc vì có thể cùng nhau vượt qua những thử thách đó", Hoshino chia sẻ.

Căn bếp được thiết kế riêng dành cho vợ chồng. Ảnh: TLC

Ngôi nhà "đo ni đóng giày"

Mới đây, lần đầu tiên, cặp đôi đã mở cửa ngôi nhà được thiết kế riêng của mình để giới thiệu với mọi người. Ngôi nhà của vợ chồng Barros ở thành phố Itapeva, bang Sao Paulo (Brazil) được thiết kế đặt hàng phù hợp với chiều cao đặc biệt của họ.

Cả Barros và Hoshino đều mắc chứng lùn. Với tổng chiều cao chỉ khoảng 181cm, hai vợ chồng đã dành nhiều thời gian nghiên cứu và thiết kế lại không gian sống nhằm giúp bản thân có thể tự thực hiện mọi công việc hằng ngày mà không cần phụ thuộc vào người khác.

Điểm nhấn lớn nhất của ngôi nhà là khu vực bếp. Thay vì sử dụng hệ thống tủ bếp truyền thống, cặp đôi lựa chọn các ngăn kéo trượt dễ thao tác và hệ thống kệ mở để mọi vật dụng đều nằm trong tầm với.

Mặt bếp được hạ thấp, trong khi bồn rửa cũng được thiết kế riêng với độ sâu phù hợp, giúp việc nấu nướng và rửa chén trở nên thuận tiện hơn.

Barros cho biết phần tuyệt vời nhất của căn bếp là bồn rửa. Thiết kế này giúp vợ chồng anh có thể đứng rửa bát một cách thoải mái mà không gặp trở ngại như trước.

Không chỉ căn bếp, hầu hết các khu vực trong nhà đều được điều chỉnh theo nhu cầu sử dụng của vợ chồng. Tay nắm cửa, công tắc điện được hạ thấp, khu vực lưu trữ được bố trí dễ tiếp cận hơn. Những chiếc bục nhựa nhẹ được đặt ở nhiều vị trí để hỗ trợ họ lấy đồ trên các kệ cao khi cần.

Với Hoshino, ngôi nhà không chỉ là nơi để ở mà còn là "chốn bình yên" thực sự.

"Khi bước ra ngoài, chúng tôi luôn phải thích nghi với thế giới để hòa nhập. Nhưng trong chính ngôi nhà của mình, đặc biệt là ở nhà bếp và phòng tắm, mọi thứ hoàn toàn ngược lại. Chính người khác phải điều chỉnh để phù hợp với chúng tôi", cô chia sẻ.