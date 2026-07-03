Có những tình bạn kéo dài nhiều thập kỷ nhưng rồi vẫn bị chia cắt bởi công việc, con cái hay những lần chuyển nhà. Với Chad Dale, nhà phát triển bất động sản tại Seattle (Mỹ), viễn cảnh ấy chưa bao giờ là điều ông mong muốn.

Thay vì chấp nhận mỗi người một nơi, ông quyết định thực hiện một ý tưởng táo bạo: xây dựng một tòa chung cư để cả nhóm bạn cùng sinh sống. Giờ đây, họ cùng sống như một đại gia đình, theo Business Insider

Chad Dale và vợ hạnh phúc khi sống cùng bạn bè. Ảnh: Chad Dale

Nghỉ dưỡng cùng bạn bè

Khoảng 10 năm trước, Chad Dale cùng 4 gia đình bạn thân góp tiền mua một căn nhà nghỉ dưỡng trên đảo Whidbey, cách Seattle khoảng 1 giờ lái xe. Đây là nơi cả nhóm thường xuyên đưa con cái đến nghỉ cuối tuần.

Căn nhà có 4 phòng ngủ, 1 phòng tắm. Việc 5 gia đình có nhiều trẻ nhỏ cùng sinh hoạt mỗi kỳ nghỉ nhanh chóng bộc lộ những bất cập. Mọi người cùng ăn uống, chia nhau việc nhà nhưng cũng không tránh khỏi những va chạm khi phải chia sẻ quá nhiều không gian riêng tư.

"Tất cả đều rất vui, nhưng rõ ràng căn nhà đó không thể duy trì lâu dài", Dale chia sẻ.

Chính trải nghiệm này khiến ông bắt đầu suy nghĩ về một mô hình nhà ở cộng đồng, nơi mọi người vẫn có không gian riêng và cùng quản lý không gian chung.

Sau nhiều suy nghĩ, ông quyết định xây một tòa nhà để bạn bè cùng chung sống.

Tòa nhà cao tầng sống chung

Dự án được Chad Dale thực hiện cùng 13 người bạn và thành viên gia đình. Mỗi người góp vốn từ 50.000 USD đến 5 triệu USD. Tỷ lệ sở hữu trong công ty quản lý tòa nhà được phân chia tương ứng với số tiền đầu tư.

Tòa nhà mang tên Shared Roof có 5 tầng, gồm 35 căn hộ, chính thức đi vào hoạt động vào năm 2023 tại khu Phinney Ridge, Seattle.

Những người sống tại Shared Roof đều sở hữu căn hộ riêng, cùng chia sẻ tiện ích chung, tham gia quản lý tòa nhà. Mỗi căn hộ đều được th‪iết kế khác nhau, không gian phù hợp với nhu cầu sinh hoạt riêng.

Tòa nhà Shared Roof cao 5 tầng, 35 căn hộ. Ảnh: Andrew Storey

Thiết kế tòa nhà Shared Roof lấy cảm hứng từ những khu dân cư lâu đời ở châu Âu, đặc biệt là Amsterdam (Hà Lan). Kiến trúc được thiết kế nhằm khuyến khích sự kết nối giữa các cư dân.

Bên cạnh không gian riêng tư, cư dân cùng sử dụng thư viện, phòng nghệ thuật, nhà kính trên sân thượng, khu sinh hoạt chung và nhiều tiện ích khác. Tầng 1 là các cửa hàng, quán cà phê, nhà hàng.

Không gian sống của nhiều thế hệ

Hiện tại, 9 nhà đầu tư đang sống trực tiếp trong tòa nhà. Chad Dale cùng vợ và 3 người con cũng đang sinh sống tại đây.

Với họ, việc sống giữa một cộng đồng gồm cả các cặp vợ chồng trẻ và những cư dân lớn tuổi là một trải nghiệm đặc biệt, góp phần tạo nên môi trường sống đa dạng và gắn kết.

Cha mẹ hai bên của Dale đều sống cách xa hàng nghìn km nên các con gần như không có cơ hội tiếp xúc thường xuyên với ông bà. Thế nhưng, cuộc sống tại Shared Roof đã bù đắp phần nào khoảng trống ấy.

Anh kể rằng cậu con trai 7 tuổi thường xuyên trò chuyện và chơi cùng một người hàng xóm lớn tuổi mắc bệnh Parkinson.

"Thằng bé học được cách quan tâm người khác, còn người hàng xóm của tôi cũng có thêm niềm vui mỗi ngày, Dale chia sẻ.

Sân thượng ở tòa nhà. Ảnh: Andrew Storey

Lũ trẻ trong tòa nhà cũng có rất nhiều bạn bè cùng trang lứa. Sau giờ học, chúng thường chạy ngay lên sân thượng chơi, đá bóng hoặc tụ tập cùng nhau đến tận tối.

"Các con chỉ mở hé cửa, quăng cặp sách vào nhà rồi biến mất vì tất cả bạn bè đều ở đây", anh cười nói.

Cặp đôi John Ware và Liesl Langley - bạn của Dale, là một trong những cư dân đầu tiên chuyển đến Shared Roof. Điều khiến John Ware hài lòng nhất không phải là căn hộ rộng rãi hay nội thất cao cấp, mà là cảm giác thân thuộc, có hàng xóm.

"Tôi từng sống trong một tòa nhà gần 100 căn hộ nhưng chỉ quen vài chục người. Còn ở đây, tôi biết tên tất cả cư dân", anh chia sẻ.

Mọi người có một nhóm trò chuyện chung trên WhatsApp để chia sẻ thông tin hằng ngày. Họ cùng tổ chức các buổi chiếu phim, xem truyền hình lễ trao giải Oscar, các bữa ăn cuối tuần hay những hoạt động dành cho trẻ em.

"Đi du lịch rất vui, nhưng sau mỗi chuyến đi, điều tôi mong nhất vẫn là được trở về nhà. Không chỉ vì Seattle, mà vì chính tòa nhà nơi mình đang sống", Ware nói.

Theo Wagner, giá trị lớn nhất của Shared Roof nằm sự gắn kết giữa những con người đang sống tại đây.

"Mọi người luôn quan tâm và giúp đỡ lẫn nhau. Tôi không có cảm giác mình đang sống trong một khu chung cư, mà giống như là thành viên của một đại gia đình", anh chia sẻ.