Apple đang biến những chiếc tai nghe AirPods nhỏ gọn thành biểu tượng âm thanh toàn cầu. Phía sau sự tiện lợi và kết nối nhanh chóng là cả một hệ thống phòng thí nghiệm tối tân ở Cupertino, nơi các kỹ sư ám ảnh với việc tái tạo âm thanh hoàn hảo.

Những phòng lab tạo nên chuẩn âm thanh AirPods

Trong sự kiện WWDC, một số nhà sáng tạo được Apple mời tham quan các phòng lab âm thanh. Tháng 9/2025, phóng viên Engadget cũng có cơ hội hiếm hoi được chứng kiến tận mắt.

“Apple luôn khiến AirPods trông đơn giản - kết nối nhanh, âm thanh trong trẻo và hòa vào nhịp sống hằng ngày. Nhưng đằng sau ảo giác ấy là nhiều năm nghiên cứu trong các phòng thí nghiệm mà phần lớn người dùng không bao giờ thấy”, Engadget viết.

Một trong những căn phòng yên tĩnh nhất của Apple. Ảnh: Engadget

Các phòng nghiên cứu gồm buồng thử thính lực, studio tinh chỉnh, buồng tiêu âm và “Apple Fantasia Lab” - quả cầu loa khổng lồ mô phỏng không gian âm thanh vòm.

Apple cho biết AirPods Pro 3 không chỉ phục vụ âm nhạc mà còn có tính năng kiểm tra thính lực ở mức “chuẩn lâm sàng”.

Trong các buồng cách âm, công ty dùng thiết bị y tế chuyên dụng có tên audiometer để tiến hành hàng nghìn thử nghiệm, nhằm bảo đảm độ chính xác.

Người dùng có thể phát hiện sớm vấn đề thính lực, đồng thời xây dựng hồ sơ âm thanh cá nhân để tai nghe không dây này tùy chỉnh nhạc phù hợp từng đôi tai.

Đây là bước đi táo bạo trong bối cảnh máy trợ thính thường đắt đỏ và chịu nhiều quy định.

Studio tinh chỉnh như phòng thu

Apple còn xây dựng các studio đầy nhạc cụ, đĩa than và thiết bị lấy cảm hứng từ Abbey Road. Nhiệm vụ của các kỹ sư là tái tạo âm nhạc, phim ảnh hay podcast đúng với âm thanh gốc.

Phòng tinh chỉnh âm thanh. Ảnh: Engadget

Từ mono, stereo đến Spatial Audio, hàng loạt định dạng được nghe lại và điều chỉnh. Các kỹ sư, nhiều người từng làm ở Broadway hay hòa âm sân khấu lớn, thay đổi phần cứng liên tục cho đến khi đạt được sự nhất quán mà người dùng cảm nhận trên tai nghe AirPods.

Trong khi đó, buồng tiêu âm phủ đầy foan wedge (tấm tiêu âm) để loại bỏ vang vọng. Đây là nơi Apple kiểm tra tiếng ồn thừa và nghiên cứu cách âm thanh phản xạ trong cơ thể và ống tai.

Những thử nghiệm này đã góp phần tạo nên âm thanh vòm Spatial Audio cá nhân hóa, nơi iPhone quét đầu và tai người dùng để hiệu chỉnh âm thanh.

Apple cho rằng sự im lặng tuyệt đối ở đây là nền tảng giúp AirPods đánh lừa não bộ, khiến người nghe tin rằng âm thanh phát ra từ không gian xung quanh chứ không chỉ từ trong tai.

Fantasia Lab. Ảnh: Engadget

Ấn tượng nhất trong chuyến tham quan là Apple Fantasia Lab. Đây là một quả cầu được gắn hàng chục loa, nơi kỹ sư thử nghiệm chống ồn chủ động, chế độ xuyên âm và Spatial Audio.

Một phóng viên chia sẻ khi nhắm mắt, cảm giác như nghe tiếng nhạc và đám đông bao quanh ở buổi hòa nhạc của Omar Apollo. Đến khi mở mắt, người này mới nhớ ra mình vẫn ở Cupertino.

Vì sao Apple ám ảnh với âm thanh

Theo hãng nghiên cứu Counterpoint Research, Apple chiếm hơn 30% thị phần toàn cầu về tai nghe không dây, tương đương hàng chục triệu AirPods bán ra mỗi năm.

Chiến lược của Apple không còn là khai phá sản phẩm mới, mà là nâng cấp liên tục để người dùng mặc nhiên coi AirPods là chuẩn mực.

Điều này cũng đồng nghĩa, khi công ty tuyên bố AirPods có khả năng “kiểm tra thính lực chuẩn y tế” hay “âm thanh phòng thu”, họ cần chứng minh bằng công nghệ thực tế.

Các phòng lab kỳ công ở Cupertino chính là bằng chứng rõ ràng nhất. Dù trải nghiệm có hoàn toàn đúng như quảng bá hay không còn gây tranh cãi, song quy mô đầu tư cho thấy Apple đang biến âm thanh thành một phần bản sắc thương hiệu, biến AirPods thành biểu tượng văn hóa trong kỷ nguyên tai nghe không dây.

