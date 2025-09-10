AirPods Pro 3 sẽ được bán ra vào ngày 19/9 với giá 249 USD. Đây là bản nâng cấp lớn đầu tiên của dòng sản phẩm này sau ba năm.

Apple giới thiệu một cảm biến nhịp tim mới, cải thiện khả năng chống ồn chủ động và tính năng dịch thuật trực tiếp.

Bạn có thể đặt trước AirPods Pro 3 ngay hôm nay và sản phẩm sẽ bắt đầu giao hàng từ ngày 19/9.

Apple cũng nâng cấp chất lượng âm thanh của AirPods Pro 3, với âm trường rộng hơn và khả năng chống ồn được cải thiện.

Apple tuyên bố AirPods Pro 3 sẽ mang lại khả năng chống ồn chủ động "tốt nhất thế giới" nhờ vào nút tai nghe bằng bọt biển mới, giúp cách âm tốt hơn.

Theo Apple, tính năng này sẽ mang lại hiệu quả chống ồn gấp đôi so với thế hệ trước và là "tốt nhất trong số các tai nghe không dây nhét tai".

Có lẽ nâng cấp lớn nhất trên AirPods Pro 3 là cảm biến nhịp tim. Apple sử dụng cảm biến PPG (photoplethysmography - quang phổ kế) tùy chỉnh, nhỏ nhất từ trước đến nay, "phát ra ánh sáng hồng ngoại vô hình được nhấp nháy 256 lần mỗi giây để đo sự hấp thụ ánh sáng trong máu".

Cảm biến này hoạt động cùng với các cảm biến gia tốc, con quay hồi chuyển, GPS và một mô hình AI mới trên iPhone để theo dõi nhịp tim, lượng calo đốt cháy và hoạt động.

Ứng dụng Thể dục trên iPhone có thêm trải nghiệm tập luyện mới mang tên "Workout Buddy" (Bạn Đồng Hành Tập Luyện), sử dụng Apple Intelligence để theo dõi dữ liệu tập luyện và lịch sử thể chất của người dùng.

Apple cũng tích hợp tính năng dịch thuật trực tiếp mới cho AirPods Pro 3. Khi tính năng này được bật, âm lượng của người nói sẽ được giảm xuống và tai nghe sẽ phát lại bản dịch bằng ngôn ngữ của bạn. Apple giải thích: "Khi được kích hoạt, Dịch Thuật Trực Tiếp giúp người dùng hiểu một ngôn ngữ khác và giao tiếp với người khác bằng cách nói chuyện tự nhiên qua AirPods".

Có tùy chọn sử dụng iPhone làm màn hình ngang, hiển thị bản dịch trực tiếp những gì người dùng đang nói bằng ngôn ngữ ưa thích của đối phương.

Apple cũng đã cải tiến độ vừa vặn của AirPods Pro 3. Hãng cho biết đã phân tích hơn 10.000 bản quét 3D tai người và làm cho mỗi bên tai nghe nhỏ hơn.

Thiết kế được định hình để vừa khít hơn với ống tai và giờ đây có tới năm kích cỡ nút tai nghe. AirPods Pro 3 cũng bền hơn với chuẩn kháng nước và mồ hôi IP57 (IP57: bảo vệ khỏi bụi xâm nhập và có thể chịu được ngâm nước ở độ sâu 1m trong 30 phút).

Bên cạnh AirPods Pro 3, Apple cũng mang đến một số tính năng mới cho các dòng AirPods khác với bản cập nhật iOS 26 vào mùa thu này.

AirPods sẽ có thể được sử dụng như một điều khiển từ xa cho ứng dụng camera trong iOS 26. AirPods 4 và AirPods Pro 2 sẽ hỗ trợ âm thanh chất lượng phòng thu cho các bài hát, video, podcast và nhiều nội dung khác.

Apple cũng cải thiện chất lượng cuộc gọi trong iOS 26 cho AirPods 4 và AirPods Pro 2, đồng thời bổ sung lời nhắc sạc và tự động tạm dừng âm thanh nếu bạn ngủ quên.

(Theo The Verge)