Sự kiện ra mắt iPhone tháng 9 năm nay của Apple mang tên “Awe Dropping” đã giới thiệu thế hệ iPhone 17, mẫu iPhone Air siêu mỏng lần đầu tiên xuất hiện, cùng với Apple Watch, AirPods Pro và hệ điều hành iOS 26.

Cả bốn mẫu iPhone 17 đều nhận đặt trước từ 12/9 và bán ra từ 19/9 tại Việt Nam.

iPhone 17

Dòng iPhone 17 tiêu chuẩn sở hữu màn hình 6,3 inch, tần số quét 120Hz ProMotion, viền mỏng hơn và độ bền được nâng cấp nhờ Ceramic Shield 2 với khả năng chống trầy xước gấp 3 lần thế hệ trước.

Máy trang bị chip A19 với CPU 6 nhân, GPU 5 nhân và Neural Engine cải tiến, vừa tăng tốc độ xử lý, vừa tiết kiệm năng lượng. Thời lượng pin được kéo dài thêm 8 giờ so với iPhone 16.

Cụm camera sau gồm cảm biến chính 48MP Fusion góc siêu rộng và ống kính tele 12MP. Camera trước 18MP hỗ trợ tính năng Center Stage, ổn định tốt hơn, góc nhìn rộng hơn, cùng cảm biến vuông mới giúp chụp ảnh và quay video dễ dàng mà không cần xoay ngang máy.

iPhone 17 bản tiêu chuẩn với các tùy chọn màu sắc tím oải hương, xanh lá xô thơm, xanh lam khói, trắng, đen. Giá bán 24,999 triệu đồng cho bản 256GB và 31,499 triệu đồng cho bản 512GB.

iPhone Air

Tâm điểm sự kiện là iPhone Air – mẫu iPhone mỏng nhất lịch sử Apple với độ dày chỉ 5,6mm, khung titan chuẩn hàng không và mặt kính Ceramic Shield 2 cả hai mặt.

Màn hình 6,5 inch hỗ trợ ProMotion, luôn hiển thị (always-on) và đạt độ sáng tối đa 3.000 nits.

iPhone Air chạy chip A19 Pro, đi kèm chip N1 hỗ trợ Wi-Fi 7, Bluetooth 6 và modem C1X mới nhanh gấp đôi C1.

Camera sau thiết kế gọn nhưng gồm 48MP Fusion và tele 12MP. Camera trước 18MP Center Stage, cải thiện chống rung và cho phép chụp ngang dọc linh hoạt.

Máy có thời lượng pin “cả ngày” với tối đa 40 giờ phát video, hỗ trợ sạc MagSafe và chế độ Adaptive Power Mode.

iPhone Air với các tùy chọn màu sắc xanh da trời, vàng nhạt, trắng, đen. Giá bán 31,999 triệu đồng cho bản 256GB, 38,499 triệu đồng cho bản 512GB và 44,999 triệu đồng cho bản 1TB.

iPhone 17 Pro và Pro Max

Apple tái thiết kế dòng iPhone Pro với khung nhôm nguyên khối anodized lần đầu xuất hiện, cùng hệ thống tản nhiệt buồng hơi giúp phân tán nhiệt tốt hơn.

Màn hình: 6,3 inch trên iPhone 17 Pro và 6,9 inch trên Pro Max. Mặt lưng không còn kính, thay thế bằng Ceramic Shield 2.

Cụm camera mới nằm trên dải riêng biệt, gồm: 48MP telephoto hỗ trợ zoom quang học chất lượng 8x (12MP) và 4x (48MP), 48MP góc rộng và siêu rộng. Camera trước 18MP Center Stage.

Pin lớn nhất từ trước đến nay trên iPhone. iPhone 17 Pro Max đạt tối đa 39 giờ phát video.

iPhone 17 Pro với các tùy chọn màu sắc bạc, cam vũ trụ và xanh đậm. Giá bán 34,999 triệu đồng cho bản 256GB, 41,499 triệu đồng cho bản 512GB và 47,999 triệu đồng cho bản 1TB.

iPhone 17 Pro Max với các tùy chọn màu sắc bạc, cam vũ trụ và xanh đậm. Giá 37,999 triệu đồng cho bản 256GB, 44,499 triệu đồng cho bản 512GB, 50,999 triệu đồng cho bản 1TB và 63,999 triệu đồng cho bản 2TB.

AirPods Pro 3

Sau 3 năm, Apple giới thiệu tai nghe không dây AirPods Pro 3 với thiết kế tương tự đời 2 nhưng tích hợp cảm biến sinh trắc học mới để đo nhịp tim. Tính năng này được kết nối với ứng dụng Sức khỏe, hỗ trợ theo dõi tập luyện.

Chất lượng âm thanh cải thiện với spatial audio, chống ồn chủ động mạnh gấp 4 lần đời đầu và nút tai mới bằng foam. AirPods Pro 3 cũng hỗ trợ dịch trực tiếp bằng Apple Intelligence: tai nghe dịch lời nói và hiển thị phụ đề ngay trên iPhone.

Thời lượng pin 8 giờ, giá 6,799 triệu đồng, nhận đặt trước từ hôm nay, thời gian giao hàng từ 2-3 tuần.

Apple Watch Series 11, Ultra 3 và SE mới

Apple Watch Series 11: mỏng nhất, bền nhất, chống trầy gấp đôi, hỗ trợ 5G lần đầu, theo dõi huyết áp với cảnh báo nguy cơ tăng huyết áp. Pin tăng lên 24 giờ.

Apple Watch Ultra 3

Thiết bị có hai tùy chọn vỏ nhôm và vỏ titan. Bản vỏ nhôm có giá từ 11,499 triệu đồng cho mặt 42nmm và 12,349 triệu đồng cho mặt 46mm, còn bản titan có giá từ 20,999 triệu đồng cho mặt 42mm và 22,499 triệu đồng cho mặt 46mm.

Apple Watch Ultra 3: màn hình LTPO 3 sáng hơn, hỗ trợ kết nối vệ tinh và SOS khẩn cấp. Giá 23,999 triệu đồng cho bản dây quấn Alpine và dây đeo Ocean, 26,999 triệu đồng cho bản dây quấn Milan Titan.

Apple Watch SE (2025): có màn hình always-on, chip S10, hỗ trợ 5G tuỳ chọn, cử chỉ Double Tap, theo dõi ngưng thở khi ngủ, Sleep Score. Pin 18 giờ, hỗ trợ sạc nhanh. Giá từ 6,999 triệu đồng cho bản mặt 40mm và 7,849 triệu đồng cho bản 44mm.

Apple bán các dây đeo cao su, vải dệt, thép không gỉ cho đồng hồ Apple Watch mới nhất của mình. Tất cả đều cho đặt trước từ hôm nay nhưng chưa rõ thời gian giao hàng.