Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh đã ký quyết định hủy bỏ giấy phép kinh doanh cảng hàng không của ACV (cấp năm 2019). Lý do hủy bỏ là chấm dứt hoạt động theo quy định và đề nghị của ACV.

Đồng thời, Bộ cấp giấy phép kinh doanh mới cho Công ty Cổ phần Cảng hàng không Mặt Trời. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ 0h ngày 1/1/2026.

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đang được nâng cấp, mở rộng. Ảnh: Hương Lê

Công ty Cổ phần Cảng hàng không Mặt Trời có trụ sở tại Trung tâm hội nghị Sale Center, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. Địa điểm kinh doanh đặt tại Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc (khu vực Dương Tơ).

Trước đó, cuối tháng 6/2025, UBND tỉnh Kiên Giang đã giao Công ty Cổ phần Cảng hàng không Mặt Trời làm chủ đầu tư dự án mở rộng sân bay. Dự án có quy mô 1.050ha, đạt tiêu chuẩn 4E, công suất 20 triệu hành khách/năm.

Công trình này thuộc nhóm 5 dự án vượt tiến độ phục vụ APEC 2027. Việc chuyển giao khai thác nằm trong lộ trình đưa Phú Quốc thành trung tâm du lịch - dịch vụ quốc tế.