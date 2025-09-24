Dinh Tổng lãnh sự Pháp tại TPHCM (Lê Duẩn, phường Sài Gòn) được xây dựng vào năm 1872, cùng thời với Nhà thờ Đức Bà, Dinh Độc lập, Bưu điện thành phố. Hôm 20/9, nhân dịp Những ngày Di sản châu Âu, Dinh thự mở cửa, đón khoảng 1.500 khách tham quan.

Bạn trẻ Đặng Thị Út Pha cho biết rất hào hứng khi lần đầu được tham quan Dinh Tổng lãnh sự Pháp - công trình kiến trúc mang đậm dấu ấn Đông Dương thế kỷ XIX.

"Tôi đã tìm hiểu từ lâu và phải nhanh tay đăng ký để không bỏ lỡ dịp hiếm hoi trong năm được vào tham quan dinh thự này", Pha chia sẻ.

Dọc hành lang trưng bày đồ gốm có thể đã được chế tác tại Việt Nam trong thế kỷ XIX và XX.

Trung tâm dinh thự là phòng khánh tiết, thường là nơi tổ chức các sự kiện của Tổng Lãnh sự quán Pháp. Nội thất trong phòng là những món đồ mang nét văn hóa của cả phương Đông và phương Tây.

Nổi bật là bức tranh sơn mài khổ lớn "Đám rước" trong làng của họa sĩ Nguyễn Gia Trí (1908–1993), hoàn thành năm 1939, gồm 9 tấm ghép, khổ 3mx1,8m. Tác phẩm được phục chế vào năm 2013 với kinh phí đóng góp từ cộng đồng người Pháp đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam.

Tấm bình phong bằng gỗ sơn mài, gồm 8 mảng riêng biệt, được trưng bày trên tường phòng khánh tiết.

Phòng ăn nhỏ còn là nơi trưng bày các đồ sứ với hoa văn màu xanh cô ban, được bài trí trên đồ nội thất bằng gỗ, gọi là "Màu xanh Huế". Các họa tiết và hình dáng trên từng món đều được thiết kế riêng, phản ánh thẩm mỹ cung đình.

Phòng ăn lớn của dinh thự, nơi tổng lãnh sự đón tiếp quan khách trong các buổi chiêu đãi. Tại đây khách tham quan có thể tìm hiểu cách bài trí và sử dụng những vật dụng có trên bàn ăn "kiểu Pháp".

Các vật dụng nhà bếp, bộ đồ ăn, ly dĩa... do người Pháp mang sang. Các món đồ được làm bằng bạc, có chữ viết tắt thể hiện các thời kỳ mà chúng được chế tác.

Các bức tượng Phật ngồi, được làm bằng gỗ sơn son thếp vàng, trong phòng ăn lớn của dinh thự. Tác phẩm được cho là có xuất xứ từ Thái Lan.

Cầu thang xoắn ốc tại khu vực nhà bếp từng thuộc về một con tàu trước khi được tháo dỡ và mang đến dinh thự, có cấu trúc đồng nhất với các công trình của kiến trúc sư Gustave Eiffel, "cha đẻ" công trình tháp Eiffel ở Paris.

Vân và Thảo ấn tượng với những khung cửa màu xanh của toà nhà, đặc biệt là phần lá sách có thể đóng mở.

Bên ngoài là khu vườn với diện tích hơn 1,5 ha được cải tạo vào năm 2000, cùng thời điểm tòa nhà được trùng tu.