Nhiều ngày nay, bảo tàng Quảng Ninh đón lượng lớn du khách từ khắp nơi đến tham quan, chiêm ngưỡng các hiện vật trưng bày.

Tại khu vực kỷ vật thời chiến, nhiều thiếu nữ trong tà áo dài trắng tinh khôi, khoác khăn đỏ sao vàng đã tới chụp ảnh. Họ chia sẻ mong muốn lưu giữ những khoảnh khắc ý nghĩa khi đất nước kỷ niệm Quốc khánh 2/9.

Cô gái chụp ảnh tại khu trưng bày kỷ vật chiến tranh tại bảo tàng Quảng Ninh. Ảnh: Phạm Công

"Tôi rất tự hào khi mặc áo dài truyền thống và khoác lên mình khăn đỏ sao vàng nhân ngày đại lễ của đất nước. Đây là xu hướng được giới trẻ rất ủng hộ khi khơi dậy thêm lòng yêu nước", chị Bùi Thanh Trà cho biết.

Nhiều cô gái mặc áo dài trắng, khoác khăn đỏ sao vàng chụp ảnh tại những khu vực có tượng Bác Hồ. Ảnh: Phạm Công

Nhiều du khách nước ngoài tỏ ra bất ngờ và thích thú khi bắt gặp những hình ảnh này trong chuyến tham quan bảo tàng.

Một du khách nước ngoài ngắm cô gái đang thả dáng chụp ảnh tại bảo tàng Quảng Ninh. Ảnh: Phạm Công

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh, tổng số khách du lịch 3 ngày nghỉ lễ đạt 283.000 lượt, bằng 74% so với cùng kỳ năm 2024, khách lưu trú đạt 113.900 lượt. Tổng thu du lịch đạt 778 tỷ đồng, bằng 91% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong đó, bảo tàng Quảng Ninh trong 3 ngày nghỉ lễ đã đón 12.795 lượt khách tham quan, bằng 95,5% so cùng kỳ năm 2024.

Ban Quản lý di tích và danh thắng cho biết, lượng khách về các điểm di tích ngày lễ từ 30/8 đến 1/9 là 5.047 khách.

Bùi Thanh Trà (du khách tới từ Hải Phòng) đằm thắm trong bộ áo dài trắng tinh khôi. Ảnh: Phạm Công

Nhiều bạn trẻ mặc áo dài tới bảo tàng Quảng Ninh để chụp ảnh. Ảnh: Phạm Công

Nhiều gia đình cũng tới bảo tàng Quảng Ninh để chụp ảnh kỷ niệm

Các khu vực trưng bày hiện vật thời chiến đều hút khách tới check-in

Khu vực trước bảo tàng luôn có đông người chụp ảnh

Các tuyến xe buýt 2 tầng quanh các khu du lịch ở Quảng Ninh đều kín lịch

Lễ hội Văn hóa Việt Nam hút du khách đến Moscow “Diễn ra ở Quảng trường Manezhnaya Matxcơva và thu hút gần một triệu khách, Lễ hội Văn hóa Việt Nam không chỉ là cầu nối văn hóa mà còn góp phần khẳng định Moscow là điểm đến năng động, hội nhập và hiếu khách”.

Nữ du khách Hà Nội mang cờ Tổ quốc chinh phục hang Sơn Đoòng, xúc động tột cùng Khoảnh khắc nữ du khách Hà Nội chinh phục thành công “Bức tường Việt Nam” ở cuối hang Sơn Đoòng, giương cao lá cờ đỏ sao vàng, là giây phút bùng nổ cảm xúc.