Hạ tầng tiền tỷ trong vườn cau

Nằm ở ấp An Phú Đông, xã Nhơn Mỹ, TP Cần Thơ, vườn cau của ông Châu Quốc Hải (60 tuổi) hiện được xem là mô hình chuyên canh cau vú bò có quy mô lớn bậc nhất ở miền Tây.

Khác với hình ảnh những vườn cây ăn trái truyền thống ở miền Tây với bờ đất sình lầy, khu vườn cau vú bò của ông Hải khiến nhiều người ngỡ ngàng bởi sự quy củ và mức độ đầu tư bài bản hiếm có.

Vườn cau rộng 5ha của ông Hải

Trên tổng diện tích 5ha, ông Hải quy hoạch toàn bộ theo hàng lối thẳng tắp với khoảng cách đồng đều 2,2m mỗi cây. Điểm đặc biệt là hệ thống đường bê tông rộng rãi được xây dựng xuyên suốt khu vườn, vừa phục vụ việc cơ giới hóa chăm sóc, thu hoạch, vừa tạo lối đi thông thoáng cho khách đến tham quan.

Bên cạnh đó, toàn bộ hai bên bờ mương nội bộ cũng được đổ bê tông kiên cố để chống sạt lở và chủ động điều tiết nước tưới tiêu quanh năm.

"Trong hơn 10 năm qua, tôi đã đầu tư hàng tỷ đồng vào đây, phần lớn kinh phí là dành cho hạ tầng. Hạ tầng tốt giúp việc chăm sóc, thu hoạch thuận lợi hơn, đồng thời khách đến tham quan cũng dễ dàng tiếp cận mô hình”, ông Hải chia sẻ.

Vườn cau của ông Hải được đầu tư hạ tầng rất bài bản. Ông Hải thường dùng xe di chuyển để kiểm tra vườn cau

Ông Hải - chủ nhân vườn cau vú bò lớn bậc nhất miền Tây

Hiện tại, khu vườn sở hữu hai phân khu chính: 2ha trồng khoảng 6.000 cây đã 10 năm tuổi và 3ha trồng hơn 9.000 cây từ 6 đến 7 năm tuổi. Giống cau vú bò có đặc điểm trái hình bầu, phần đuôi hơi phình ra, quả to, chắc, khi già có màu xanh đậm, cơm dày và cho năng suất cao vượt trội so với giống cau ta truyền thống.

Bỏ cây bưởi để trồng chuyên canh cau

Ít ai biết, trước khi có cơ ngơi hiện tại, ông Hải từng cải tạo vườn tạp để trồng cau xen bưởi. Tuy nhiên, sau nhiều năm canh tác, hiệu quả kinh tế từ mô hình này không như kỳ vọng

Sau nhiều lần trăn trở, ông quyết định chặt bỏ toàn bộ diện tích bưởi để chuyển sang trồng chuyên canh duy nhất giống cau vú bò.

Theo ông Hải, đây là giống cây đặc biệt phù hợp với thổ nhưỡng địa phương, lại rất dễ trồng và cho trái quanh năm. Thêm vào đó, quả cau vú bò từ lâu đã là mặt hàng được thị trường Trung Quốc ưa chuộng nhờ chất lượng vượt trội.

"Cau vú bò có đầu ra khá ổn định, phù hợp điều kiện thổ nhưỡng địa phương nên tôi quyết định gắn bó lâu dài", ông chia sẻ.

Đây là giống cau khá dễ trồng, bắt đầu cho trái từ năm thứ 5, nếu chăm sóc tốt có thể thu hoạch từ năm thứ 4. Năng suất tăng dần theo tuổi cây và đạt cao nhất từ khoảng năm thứ 10.

Khi trưởng thành, mỗi cây cau có thể cho thu hoạch từ 40 đến 50kg trái mỗi năm.

Buồng cau vú bò

Cây cau giống được chăm sóc kỹ lưỡng trước khi bán cho khách hàng

Bà Nguyễn Thùy Trang - vợ ông Hải - phụ trách kinh doanh cây giống

Theo ông Hải, giá cau cũng biến động theo thị trường như nhiều loại nông sản khác, có thời điểm dưới 10.000 đồng/kg nhưng cũng có lúc vượt 100.000 đồng/kg.

Bằng cách tăng cường bón phân hữu cơ và chủ động nguồn nước, ông đã điều khiển thành công cho cau ra trái nghịch mùa để bán được giá cao. Riêng năm 2025, vườn cau đã mang về cho gia đình ông khoản lợi nhuận ròng hơn 1 tỷ đồng từ việc bán quả tươi. Ông kỳ vọng lợi nhuận sẽ tiếp tục tăng khi diện tích trồng bước vào giai đoạn cho năng suất cao.

Không dừng lại ở đó, tận dụng lợi thế nguồn cây đầu dòng chất lượng, ông Hải còn phát triển thêm mảng sản xuất cây giống. Hiện khu vườn đang ươm khoảng 600.000 cây giống chuẩn, bán ra thị trường với giá từ 12.000 đến 16.000 đồng/cây tùy kích cỡ và khoảng cách vận chuyển.

Ông Hải cho biết, để tạo ra cây giống đạt chuẩn phải trải qua nhiều công đoạn như tuyển chọn hạt, ủ, ươm, vào bầu, kích rễ và chăm sóc trong thời gian dài. Do chi phí nhân công lớn nên lợi nhuận từ mảng này chỉ khoảng 200 triệu đồng mỗi năm.

"Tôi bán cây giống không đặt nặng lợi nhuận mà mong nhiều nông dân có cơ hội tiếp cận một loại cây dễ trồng, đầu ra ổn định và có thể mang lại thu nhập khá", ông nói và cho biết, việc này cũng giúp giải quyết việc làm cho một số lao động tại địa phương.

Đường bê tông được xây dựng xuyên vườn, giúp vận chuyển nông sản và đón khách tham quan



Cau vú bò bắt đầu cho trái từ năm thứ 5 và có thể đạt năng suất 40-50kg/cây mỗi năm

Bà Nguyễn Thùy Trang, vợ ông Hải, người phụ trách kinh doanh cây giống, cho biết bên cạnh việc tiếp cận khách hàng qua các nền tảng mạng xã hội như TikTok, YouTube, phần lớn các đơn hàng lớn hiện nay đều đến từ sự truyền tai của những khách hàng cũ.

"Đối với những đơn hàng số lượng lớn, khách đều lặn lội đến tận nơi. Khi tận mắt chứng kiến quy mô vườn thật, cây thật và quy trình nhân giống rõ ràng, họ rất yên tâm chốt hợp đồng", bà Trang cho hay.

Với những tín hiệu tích cực từ thị trường và hiệu quả kinh tế rõ rệt, trong thời gian tới, vợ chồng ông Hải dự kiến tiếp tục mua thêm quỹ đất tại địa phương để mở rộng diện tích chuyên canh, kéo dài chuỗi cung ứng loại nông sản tiềm năng này.

Ảnh: Thiện Chí