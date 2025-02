Sonya Stokes, bác sĩ phòng cấp cứu tại San Francisco (Mỹ), luôn phải chuẩn bị tinh thần cho một cơn lũ bệnh nhân đổ tới hằng ngày trong tình trạng ho, đau nhức, sốt, nôn mửa và các triệu chứng giống bệnh cúm khác.

Những con số tăng vọt

Mỹ đang phải vật lộn với một mùa cúm dữ dội và nghiêm trọng bất thường, tỷ lệ nhập viện vượt mức từng thấy ở Covid-19 tại một số thời điểm của đại dịch.

Trong tuần cuối tháng 1, cứ 100.000 người dân Mỹ thì có hơn 14 ca nhập viện vì cúm, cao hơn một chút so với tỷ lệ nhập viện vì Covid-19 trong thời kỳ đỉnh điểm của đợt sóng Delta vào tháng 9/2021. Tỷ lệ nhập viện vì cúm trong mùa này vẫn chỉ bằng khoảng một nửa so với thời kỳ đỉnh điểm của đại dịch Covid-19, trong đợt sóng Omicron năm 2022.

Theo dữ liệu của CDC Mỹ, năm nay, khoảng 64 ca nhập viện vì cúm trên 100.000 người, so với khoảng 44 ca nhập viện vì Covid-19 trên 100.000 người. Mùa trước, số ca nhập viện vì Covid-19 cao hơn khoảng 2,4 lần so với cúm. Số ca tử vong hằng tuần do cúm cũng lần đầu tiên vượt qua số ca tử vong vì Covid-19. Có 1.302 ca tử vong vì cúm trong 2 tuần cuối tháng 1, so với 1.066 ca tử vong vì Covid-19.

Ngoài chính bệnh cúm, các bác sĩ đang tiếp nhận một lượng lớn bệnh nhân mắc biến chứng nặng. "Chúng tôi đang chứng kiến ​​rất nhiều trường hợp viêm phổi nghiêm trọng sau khi mắc cúm, khi mô phổi bị phá hủy nặng nề", Tiến sĩ John Lynch, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại UW Medicine cho biết.

Tình hình dịch cúm ở Mỹ tuần cuối tháng 1. Ảnh: CDC Mỹ

Biến chứng não ở trẻ em

Tuần này, Tiến sĩ Keith Van Haren, bác sĩ nhi khoa thần kinh tại Stanford Medicine, ghi nhận có sự gia tăng mạnh số ca hoại tử não cấp tính. Họ nghe nói có khoảng 35 đến 40 trường hợp trong 2 mùa cúm vừa qua tại các bệnh viện đại học, hầu hết các ca bệnh xuất hiện trong mùa này.

"Có điều gì đó đang xảy ra. Điều này thực sự bất thường", Tiến sĩ Van Haren nói với CNN.

Hoại tử não cấp tính xảy ra khi não bị sưng có thể do một số bệnh nhiễm trùng, bao gồm cả cúm. Các nghiên cứu cho thấy tình trạng này gây tử vong ở khoảng một nửa số ca bệnh.

Tiến sĩ James Antoon, bác sĩ nhi khoa tại Bệnh viện Nhi Monroe Carell Jr., đã nhận thấy sự gia tăng một loạt các biến chứng thần kinh khác ở trẻ em bị cúm, bao gồm cả co giật.

Trong một mùa cúm thông thường có khoảng 4 trường hợp co giật trên 10.000 bệnh nhi dưới 5 tuổi. Tỷ lệ bệnh não hoặc sưng não thậm chí còn hiếm hơn: khoảng 1 trên mỗi 100.000 bệnh nhi. Tuy nhiên, nếu tính trên hàng triệu ca bệnh, con số đó là đáng kể.

Bệnh viện quá tải

Tiến sĩ Ryan Maves, chuyên gia y khoa chăm sóc đặc biệt tại Trường Y khoa Đại học Wake Forest, đánh giá, mùa cúm năm nay giống như đại dịch cúm năm 2009.

"Bệnh viện rất đông và chúng tôi đang chứng kiến ​​những điều mà cá nhân tôi chưa từng thấy trong vài năm", Tiến sĩ Maves giải thích. Một số bệnh nhân cần ECMO hoặc liệu pháp oxy hóa màng ngoài cơ thể.

Năm nay, 2 chủng cúm A đang lưu hành đồng thời với số ca bệnh tương đương - H1N1 và H3N2. Một số bệnh nhân vừa hồi phục sau khi nhiễm một chủng cúm lại nhiễm chủng còn lại vài tuần sau đó.

Ở Mỹ, chưa đến một nửa dân số đã tiêm vắc xin cúm trong năm nay. Mùa cúm này, 57 trẻ em đã tử vong vì cúm, hầu hết chưa được tiêm vắc xin.

"Miễn dịch với một trong hai chủng không giúp bạn miễn dịch với chủng còn lại. Đây là lý do chúng ta tiêm vắc xin vì bạn không biết mình sẽ tiếp xúc với loại cúm nào", Tiến sĩ Buddy Creech, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm nhi khoa tại Trung tâm Y tế Đại học Vanderbilt nói.

Tiến sĩ Creech khẳng định, vắc xin sẽ không giúp bạn tránh khỏi bệnh cúm. Ông đã tiêm vắc xin trong năm nay và vẫn bị cúm vào tuần trước. Nhưng tình trạng nhiễm trùng của ông "nhẹ hơn nhiều" so với khi mắc cúm vào năm 2009.

Tuy nhiên, theo CNN, bạn đừng chỉ dựa vào vắc xin để bảo vệ bảo thân trong mùa cúm. Đảm bảo thông khí trong nhà, rửa tay và đeo khẩu trang chất lượng cao ở những nơi đông người cũng có thể giúp ích.