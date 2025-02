Mới đây, bé N.T.L (6 tuổi, trú tại Hà Nội) được gia đình đưa vào một phòng khám tư tại Thanh Xuân (Hà Nội) với triệu chứng sốt cao, đột ngột co giật, mất ý thức, tím môi, tím tay chân.

Tại phòng khám, các bác sĩ phát hiện trẻ sốt cao 40 độ, co giật. Tình trạng của bệnh nhi đã được xử lý bằng cắt co giật và hạ sốt đường tĩnh mạch. Kết quả cận lâm sàng cho thấy trẻ bị viêm phế quản phổi do cúm A.

Trao đổi với VietNamNet ngày 11/2, Tiến sĩ Đỗ Thị Thúy Nga, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Hà Nội, cho biết trong 4 tháng qua, bệnh viện ghi nhận khoảng 1.500 bca mắc cúm đến khám và điều trị. Trong 2 tháng gần đây có xu hướng nhiều hơn.

“Hiện bệnh nhân vào viện liên tục, trung bình khoảng 10-15 bệnh nhân nội trú/ngày. Riêng số khám khoảng 40 ca”, bác sĩ Nga cho biết.

Bệnh nhân cúm A điều trị tại Hà Nội. Ảnh: Đặng Thanh.

Là người có kinh nghiệm 20 năm trong ngành Truyền nhiễm, theo nhận định của Tiến sĩ Nga, số lượng bệnh nhân cúm không tăng quá đột biến, chỉ gia tăng cục bộ vì đây là cúm mùa.

Trong số các trường hợp nhập viện, chủ yếu bệnh nhân gặp hai tình trạng gồm biến chứng viêm phổi hoặc co giật do sốt cao trong giai đoạn đầu khởi phát. Ngoài ra, một số ít ca có biến chứng nặng hơn là viêm não, kể cả trẻ lớn (hơn 10 tuổi).

Điển hình là trường hợp bé trai 12 tuổi ở Thanh Oai, Hà Nội. Nhiều thành viên trong gia đình có triệu chứng sốt, đau đầu, riêng em gái bệnh nhân qua xét nghiệm xác định bị cúm nhưng tự điều trị.

Trẻ khởi phát triệu chứng sốt, đau đầu từ đầu tháng 2. Trong 2-3 ngày đầu, gia đình nghĩ con chỉ bị cúm “xoàng” nên chỉ cho dùng thuốc hạ sốt. Bệnh nhi có đáp ứng với thuốc nên không đi viện khám. Tuy nhiên, đến ngày thứ 3, trẻ có tình trạng đau đầu, nôn, xuất hiện cơn co giật, lơ mơ, gia đình vội đưa con vào Bệnh viện Nhi Hà Nội cấp cứu.

“Bệnh nhân được chụp phim sọ não, chọc dịch não tủy, làm các xét nghiệm tìm căn nguyên, xác định dương tính virus cúm, dịch não tủy biến đổi theo hướng viêm não”, bác sĩ Nga cho biết. Sau 7 ngày điều trị, trẻ được ra viện.

Thông thường, nguy cơ biến chứng do cúm xảy ra vào ngày thứ 3-5 từ khi có triệu chứng, một số trường hợp sớm có thể có biến chứng từ ngày thứ 2. Viêm não không phải là biến chứng nặng nhất của cúm. Theo kinh nghiệm của bác sĩ Nga, trong những đợt dịch cúm trước đây, không ít bệnh nhân viêm não do cúm đã tử vong.

“Năm nay, dù chưa thực hiện giải trình tự hết tất cả bệnh nhân cúm, chỉ thực hiện một số trường hợp nhưng sơ bộ bệnh viện chưa ghi nhận chủng cúm mới quá đặc biệt, chủ yếu là A/H1N1 và A/H3N2, ghi nhận số ít ca mắc cúm B”, bác sĩ Nga cho hay.

Theo Tiến sĩ, bác sĩ Đặng Thị Thúy, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cúm A là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính thường xảy ra vào mùa đông - xuân và khi giao mùa (hay còn gọi cúm mùa). Cúm A có thể gây ra bởi các chủng như H1N1, H2N3, H7N9… Bệnh lây lan qua đường hô hấp từ các hạt bụi nước, giọt bắn li ti dính virus khi người bệnh ho, hắt hơi hoặc qua tiếp xúc với các đồ vật, bề mặt nhiễm virus rồi đưa lên mắt, mũi, miệng…

Trẻ nhiễm cúm A thường sốt cao 39-40 độ C, da mắt sưng huyết, họng sưng huyết, đỏ toàn bộ, trẻ mệt mỏi, ăn kém, quấy khóc, nhiều trường hợp nặng có cảm giác khó thở, viêm phổi, viêm tiểu phế quản…

Khi trẻ sốt cao có thể lên cơn co giật. Để phòng tình trạng này, cha mẹ nên đo nhiệt độ 1 giờ/lần cho con. Nếu trẻ sốt trên 38,5 độ C, cần hạ sốt bằng paracetamol theo đúng liều lượng. Kết hợp lau mát bằng khăn ấm ở vùng trán, cổ, nách, bẹn để hỗ trợ hạ nhiệt.

Khi trẻ có biểu hiện của sốt cao và viêm long đường hô hấp, cha mẹ cần cho con đi khám tại các cơ sở y tế gần nhất để được chẩn đoán bệnh và tư vấn điều trị phù hợp với tình trạng của từng trẻ. Những trường hợp có biểu hiện của biến chứng viêm đường hô hấp như viêm phế quản, viêm phổi, viêm tiểu phế quản sẽ có chỉ định nhập viện điều trị.

Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, Tiến sĩ, bác sĩ Lê Kiến Ngãi, Trưởng khoa Dự Phòng và Kiểm soát nhiễm khuẩn, cho biết trung bình mỗi ngày có 150 bệnh nhi. Theo đó, số bệnh nhân cúm có dấu hiệu gia tăng từ tháng 12/2024. Từ tháng 1/2025, số lượng tăng cao, đến nay vẫn duy trì từ 100-150 bệnh nhân dương tính với cúm mỗi ngày. Tuy nhiên, số bệnh nhân có chỉ định nhập viện chiếm 10%. Cao điểm bệnh nhân phải nhập viện khoảng 15 trường hợp/ngày, ở tất cả các độ tuổi.

“Không quá nhiều trường hợp diễn biến nặng, có bệnh nhân phải chuyển lên khu hồi sức tích cực, chủ yếu là chưa tiêm vắc xin, có bệnh nền”, bác sĩ Ngãi cho biết.