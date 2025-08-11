Ngày 29/7, anh Đ.N.T (38 tuổi, Sơn La), một thợ sắt, gặp tai nạn hy hữu khi thi công chống dột mái tôn. Trong lúc hoàn thiện lớp silicon chống thấm, trời bất ngờ đổ mưa lớn.

Anh T. đứng dưới mái tôn tránh mưa nhưng bất ngờ nước mưa cuốn theo silicon chưa khô, trút thẳng xuống người anh T, khiến toàn thân ướt sũng.

Chỉ một giờ sau, anh cảm thấy rát nhẹ ở cổ và mặt, xuất hiện các chấm đỏ. Đến tối, sau khi tắm rửa, các nốt đỏ lan khắp cơ thể.

Sáng hôm sau, tình trạng anh T trở nặng, mắt mờ dần, da đỏ rực, đau rát toàn thân. Anh được đưa đến bệnh viện địa phương cấp cứu và chẩn đoán kích ứng da. Tuy nhiên, sau 6 ngày điều trị, tình trạng không cải thiện. Các bọng nước lan rộng, da chuyển thâm đen, sốt cao liên tục (đỉnh điểm 40°C), kèm viêm kết mạc, đau họng, và mệt mỏi toàn thân. Anh được chuyển khẩn cấp đến Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội).

Bệnh nhân đang được cấp cứu theo dõi. Ảnh: BVCC.

Tại đây, các xét nghiệm cho thấy anh T. bị nhiễm trùng huyết, chỉ số viêm tăng gấp ba lần bình thường, men gan cao, suy gan và suy thận. Bác sĩ chẩn đoán anh bị dị ứng silicon nặng, dẫn đến sốc phản vệ độ 2–3.

Theo Tiến sĩ, bác sĩ Trần Thị Hải Ninh, Trưởng Khoa Nội tổng hợp, bệnh nhân đáp ứng kém với điều trị ban đầu, dẫn đến tổn thương da lan rộng, sốt cao, họng sưng đỏ, nuốt đau, và mắt xung huyết chảy dịch vàng.

Sau 10 ngày điều trị tích cực, sức khỏe anh T. dần ổn định. Thị lực hồi phục, các bọng nước xẹp, da bong tróc và tái tạo, chức năng gan thận cải thiện rõ rệt.

Bác sĩ Ninh cho biết, silicon không chỉ phổ biến trong xây dựng (keo chống dột, trám khe, chống thấm mái tôn) mà còn xuất hiện trong nhiều vật dụng đời sống như khuôn bánh, nút đậy, găng tay chịu nhiệt, bao cao su, và một số vật tư y tế. Những người làm việc trong ngành xây dựng, cơ khí, hoặc lắp đặt nội thất có nguy cơ dị ứng cao nếu không sử dụng đồ bảo hộ đầy đủ.

Nữ bác sĩ khuyến cáo người có tiền sử dị ứng silicon cần tránh tuyệt đối các sản phẩm chứa chất này, đặc biệt là những sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với da. Hãy đọc kỹ thành phần sản phẩm, ưu tiên chọn loại dán nhãn ‘silicone-free’ và thử trước trên một vùng da nhỏ. Nếu xuất hiện bất kỳ dấu hiệu bất thường như mẩn đỏ, ngứa, hoặc sưng, cần đến bác sĩ ngay để được xử lý kịp thời.

