Theo Sở Y tế TPHCM, ngày 28/5, các chuyên gia can thiệp bào thai của Bệnh viện Từ Dũ phối hợp với chuyên gia can thiệp tim mạch trẻ em của Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã can thiệp thành công trường hợp dị tật tim bẩm sinh phức tạp của bào thai 22 tuần.

Khi sản phụ đi khám tại bệnh viện ở Singapore, các bác sĩ phát hiện thai nhi mắc bệnh lý không lỗ van động mạch chủ, một dạng dị tật tim bẩm sinh hiếm gặp. Tuy nhiên, cơ sở y tế này chưa có khả năng thực hiện kỹ thuật cứu thai nhi. Bởi vậy, các bác sĩ tại đây đã chủ động giới thiệu bệnh nhân sang TPHCM để điều trị.

Tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, các chuyên gia đưa ra chẩn đoán về tình trạng của thai nhi tương tự ở Singapore. Sau đó, ê-kíp can thiệp bào thai và can thiệp tim bẩm sinh của Bệnh viện Nhi Đồng 1 và Từ Dũ đã hội chẩn từ xa với các chuyên gia Australia, Pháp, thống nhất chẩn đoán và giải pháp để cứu bào thai.

Ê-kíp can thiệp cho bệnh nhân. Ảnh: Sở Y tế TPHCM.

Đây là trường hợp can thiệp thứ 9 tại TPHCM, được đánh giá là khó nhất do thai còn rất nhỏ (22 tuần tuổi, nặng 600g) và tình trạng bệnh lý đặc biệt nặng.

Ê-kíp đã tiến hành lần can thiệp đầu tiên vào ngày 22/5, tuy nhiên chưa thành công. Ngày 28/5, sau khi chuẩn bị kỹ lưỡng và phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa, ca can thiệp lần thứ hai đã thành công tốt đẹp.

Hình ảnh dòng máu lưu thông trở lại van động mạch chủ được ghi nhận qua siêu âm tim bào thai đã mang lại cảm xúc rất đặc biệt cho ê-kíp. Cả sản phụ và người thân đi cùng đã bật khóc vì xúc động.