Sáng 13/7, tỉnh An Giang cho biết nạn nhân trong vụ lật ca nô chở khách du lịch tại đặc khu Phú Quốc (An Giang) được chuyển về Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) tiếp tục điều trị.

Bệnh nhân được đưa lên xe cứu thương chuyên dụng ra sân bay dưới sự theo dõi chặt chẽ của ê-kíp hồi sức. Hãng hàng không bố trí riêng một khu vực trên chuyến bay, trang bị máy móc hồi sức và bố trí ê-kíp y bác sĩ chuyên khoa túc trực để xử lý các tình huống bất thường trong suốt hành trình.

Trước đó, các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đã hội chẩn khẩn cấp với đội ngũ y tế địa phương, đánh giá toàn diện tình trạng sức khỏe bệnh nhân. Các bác sĩ can thiệp mạch vành hơn 2 giờ, đặt thành công 2 stent để tái thông các mạch vành bị tổn thương nghiêm trọng.

Các y bác sĩ đưa nạn nhân trong vụ lật ca nô về TPHCM để tiếp tục điều trị. Ảnh: Hoàng Dung

Sau can thiệp, chỉ số huyết động và dấu hiệu sinh tồn của bệnh nhân dần ổn định, đủ điều kiện an toàn để vận chuyển bằng đường hàng không. Trang thiết bị hồi sức và thuốc cấp cứu đặc hiệu được chuẩn bị sẵn sàng trong suốt quá trình di chuyển.

Việc chuyển viện kịp thời giúp bệnh nhân tiếp cận ngay đội ngũ chuyên gia và hệ thống trang thiết bị y khoa chuyên sâu tại Chợ Rẫy, tăng cơ hội điều trị và phục hồi.

Như VietNamNet đã đưa tin, khoảng 13h ngày 11/7, ca nô chở khách mang số hiệu AG-26751 của Công ty TNHH Du lịch Minh Huy Phú Quốc, do ông Nguyễn Hồng Hải điều khiển, chở 32 du khách quốc tịch Ấn Độ cùng 3 thuyền viên và một hướng dẫn viên người Việt Nam rời Hòn Mây Rút Ngoài về cảng quốc tế An Thới. Khi di chuyển được khoảng 400m, phương tiện gặp sóng lớn, gió mạnh rồi lật úp, hất toàn bộ 36 người trên ca nô xuống biển.

Lực lượng chức năng đã đưa toàn bộ nạn nhân vào bờ. Trong đó, 21 người sống sót và 15 người tử vong. Các nạn nhân thiệt mạng gồm 13 nam và 2 nữ, đều mang quốc tịch Ấn Độ.

Sau khi xảy ra sự việc, ngành Y tế tỉnh An Giang đã kích hoạt báo động đỏ, huy động tối đa nhân lực và phương tiện cấp cứu các nạn nhân vụ lật ca nô. Bệnh viện Chợ Rẫy cũng khẩn trương điều động nhân lực, phương tiện và trang thiết bị hồi sức ra Phú Quốc hỗ trợ cấp cứu tại chỗ.